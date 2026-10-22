Hà Nội phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ Dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, toàn bộ hoạt động rào chắn và thi công chỉ được phép diễn ra trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau.

Đợt sửa chữa lần này tập trung giải quyết hai hạng mục kỹ thuật gồm thay thế, sửa chữa khe co giãn phía bắc cầu Thăng Long và cào bóc, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu.

Quá trình thi công tuân thủ nguyên tắc cuốn chiếu từng bên. Đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường ở mỗi chiều xe chạy, tổ chức phân luồng cho phương tiện di chuyển trên nửa mặt đường còn lại. Đáng chú ý, việc rào chắn được ưu tiên triển khai trước trên làn đường cùng chiều với vị trí đang thi công trạm cân tải trọng; sau khi hoàn thành hạng mục và bảo đảm tuyệt đối an toàn mới luân chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m.

Tại công trường phải có hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt ở các vị trí ra, vào. Đồng thời, bố trí cọc tiêu, chóp nón dẫn hướng, bảo đảm khoảng cách chuyển làn theo quy định để phương tiện có thể lưu thông an toàn qua khu vực sửa chữa. Các đơn vị thi công phải duy trì hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo trong suốt quá trình thực hiện. Tại các điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông, chỉ cho người và phương tiện di chuyển khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan liên quan tổ chức phân luồng tại chỗ và từ xa. Đồng thời, bố trí lực lượng trực chốt, hướng dẫn phương tiện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, tại các vị trí sửa chữa khe co giãn, đơn vị thi công phải sử dụng tấm thép đậy khe và hoàn trả mặt đường trước 5h sáng hằng ngày. Các tấm thép phải được cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt, đáp ứng yêu cầu an toàn khi phương tiện lưu thông.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ biện pháp đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn lao động, an toàn chịu lực và chất lượng công trình cầu. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình ngầm, công trình nổi xung quanh, bảo đảm vệ sinh môi trường và thoát nước tại khu vực thi công.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, tai nạn do quá trình thi công gây ra.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các điểm dừng, chờ xe buýt bị ảnh hưởng, nếu có; đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động điều chỉnh hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng chính quyền các địa phương lân cận như Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc sẽ tăng cường chốt trực, điều tiết luồng xe và xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định gây cản trở quanh khu vực hai đầu cầu.