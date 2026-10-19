Hà Nội phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10

Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10 để phục vụ thi công Dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hai đầu cầu. Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian thi công kéo dài đến ngày 15/12/2026, trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Các hạng mục sửa chữa tập trung vào khe co giãn phía Bắc cầu Thăng Long và thảm bê tông nhựa sửa chữa mặt cầu. Việc thi công được tổ chức vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, đồng thời bảo đảm điều kiện triển khai các hạng mục kỹ thuật trên tuyến cầu.

Cầu Thăng Long.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường của mỗi chiều xe chạy để thực hiện công việc. Phương tiện được tổ chức lưu thông qua phần mặt đường còn lại, với phương án phân luồng cục bộ tại khu vực thi công.

Việc thi công được triển khai trước trên làn đường cùng chiều với làn đang thi công trạm cân tải trọng. Sau khi hoàn thành hạng mục tại khu vực này và bảo đảm các điều kiện an toàn cho phương tiện, đơn vị thi công sẽ di chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục thực hiện.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m. Hệ thống chiếu sáng tại công trường, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt ở khu vực ra vào công trường, cũng phải được lắp đặt đầy đủ.

Tại các điểm ra vào công trường, đơn vị thi công phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông. Phương tiện chỉ được ra khỏi công trường khi bảo đảm điều kiện an toàn. Các vị trí chuyển làn, vòng tránh khu vực sửa chữa cần được bố trí cọc tiêu, chóp nón dẫn hướng theo quy định để hạn chế nguy cơ va chạm.

Cầu Thăng Long.

Trong suốt quá trình thi công, hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo phải được duy trì. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan tổ chức phân luồng tại chỗ, từ xa; bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đối với hạng mục sửa chữa khe co giãn, mặt đường phải được hoàn trả trước 5h sáng. Tấm thép đậy khe co giãn phải được cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt. Quá trình thi công cũng phải đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ công trình cầu và các công trình ngầm, công trình nổi lân cận.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội được giao điều chỉnh các điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng, nếu có, đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành. Các phường, xã liên quan gồm Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Đông Ngạc và Phú Thượng được đề nghị phối hợp tuyên truyền về thời gian, tiến độ thi công và phương án phân luồng; tổ chức điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực lân cận.

Trong thời gian sửa chữa, người điều khiển phương tiện qua cầu Thăng Long cần chú ý hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; chủ động điều chỉnh thời gian di chuyển, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực rào chắn. Việc chấp hành phương án phân luồng sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10 - Nguồn: ANTV