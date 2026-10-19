Hà Nội phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10

Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công khe co giãn phía bắc cầu Thăng Long và thảm bê-tông nhựa sửa chữa mặt cầu. (Ảnh: BND)

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công khe co giãn phía bắc cầu Thăng Long và thảm bê-tông nhựa sửa chữa mặt cầu.

Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện sẽ rào chắn một nửa mặt đường của mỗi chiều xe chạy, tổ chức phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua phần mặt đường còn lại. Việc thi công được triển khai trên làn đường cùng chiều với làn đang thi công trạm cân tải trọng trước. Sau khi hoàn thành hạng mục, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, đơn vị thi công sẽ luân chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục thực hiện công việc.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m; đồng thời lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt tại khu vực ra, vào công trường. Nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông phải được bố trí tại các điểm ra, vào công trường, bảo đảm an toàn trước khi cho người và phương tiện di chuyển.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo trong suốt thời gian thi công; bố trí cọc tiêu, chóp nón dẫn hướng phương tiện chuyển làn, vòng tránh khu vực đang sửa chữa. Việc tổ chức thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn công trình cầu và các công trình ngầm, công trình nổi lân cận.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Duy tu phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan liên quan tổ chức phân luồng tại chỗ, từ xa; bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc giao thông. Tại các khe co giãn, mặt đường phải được hoàn trả trước 5 giờ; tấm thép đậy khe co giãn phải được cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng, nếu có, đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành xe buýt. Phòng Kiểm tra và Phòng Giao thông thuộc Sở Xây dựng theo dõi tình hình đi lại, kiểm tra việc thực hiện và kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án khi phát sinh bất cập.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Phú Thượng phối hợp tuyên truyền về phương án phân luồng, thời gian và tiến độ thi công; tổ chức điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, dừng, đỗ xe trái phép tại khu vực lân cận. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai nhằm phục vụ thi công công trình, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ùn tắc trên tuyến cầu Thăng Long.