Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tạo điều kiện thi công, di chuyển đường điện phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt, công tác phân luồng được triển khai thành hai giai đoạn, tương ứng với tiến độ thi công trên các tuyến đường.

Cụ thể, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 20/12/2026, tập trung thi công trên phố Lương Yên, đường Trần Khát Chân và một phần phố Kim Ngưu.

Trên phố Lương Yên, đoạn từ vị trí cột 19A tại điểm ép rác gần cửa khẩu Vân Đồn đến trước số nhà 81 Lương Yên, chiều dài khoảng 506m, đơn vị thi công sử dụng rào tôn di động theo từng phân đoạn dài khoảng 20m. Thời gian rào chắn từ 22 giờ hôm trước, thu dọn và hoàn trả mặt bằng trước 5 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian thi công, lòng đường còn lại từ 3 đến 3,5m; xe máy được lưu thông hai chiều, ô-tô lưu thông một chiều theo hướng từ Trần Khánh Dư đi Trần Khát Chân.

Tại khu vực đường Trần Khát Chân, việc thi công được tổ chức theo từng đoạn, từ nút giao với phố Lương Yên đến khu vực trước số nhà 125A Kim Ngưu. Các vị trí rào chắn có chiều dài và bề rộng khác nhau, tùy theo phạm vi thi công. Trong đó, đoạn từ trước số nhà 89 Trần Khát Chân đến trước số nhà 125A Kim Ngưu dài khoảng 182m, lòng đường còn lại 6m. Riêng khu vực trước số nhà 101 Trần Khát Chân, nơi thi công hầm nối cáp ngầm HN5, sẽ bố trí rào chắn cố định, lòng đường còn lại 5,6m.

Tại nút giao Trần Khát Chân-Kim Ngưu, đơn vị thi công tổ chức rào chắn khu vực làn rẽ phải từ Kim Ngưu đi Trần Khát Chân; các phương tiện được hướng dẫn lưu thông một chiều ra nút giao ngã ba Kim Ngưu-Trần Khát Chân.

Trên phố Kim Ngưu, đoạn từ trước số nhà 25 đến trước số nhà 79, dài khoảng 136m, việc thi công sử dụng rào tôn di động theo từng phân đoạn, chủ yếu trong khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Lòng đường còn lại từ 7 đến 9m, các phương tiện lưu thông hai chiều.

Đối với hai vị trí thi công hầm nối cáp ngầm HN3 và HN4, lần lượt trước số nhà 637 Kim Ngưu và đối diện ngõ 285 Kim Ngưu, đơn vị thi công bố trí rào chắn cố định. Tại mỗi vị trí, lòng đường còn lại khoảng 5,1m, tổ chức ô-tô lưu thông một chiều và xe máy lưu thông hai chiều theo hiện trạng.

Giai đoạn 2, từ ngày 21/12/2026 đến ngày 25/1/2027, tập trung thi công trên phố Kim Ngưu, gồm đoạn từ hầm HN3 trước số nhà 637 đến hầm HN4 đối diện ngõ 285, dài khoảng 720m và đoạn từ hầm HN4 đến trước số nhà 79 Kim Ngưu, dài khoảng 400m.

Trong giai đoạn này, đơn vị thi công sử dụng rào tôn di động theo từng phân đoạn dài khoảng 30m, bề rộng rào chắn 4,5m; thời gian rào chắn từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Lòng đường còn lại từ 6 đến 8m, tổ chức ô-tô lưu thông một chiều, xe máy lưu thông hai chiều theo hiện trạng.

Tại các vị trí đào cắt ngang đầu cầu Sắt, ngã tư Kim Ngưu-Lạc Trung và đầu cầu Kim Ngưu 2, việc rào chắn được thực hiện không quá một nửa bề rộng mặt đường. Sau khi hoàn thành thi công và hoàn trả tạm mặt đường bảo đảm êm thuận, đơn vị thi công mới triển khai trên phần mặt đường còn lại.

Đối với các vị trí khoan ngầm bằng robot để giao chéo cống ngầm, tại khu vực từ số nhà 325 đến số nhà 317 Kim Ngưu và từ số nhà 89 đến số nhà 79 Kim Ngưu, đơn vị thi công bố trí hai hố thế ở hai đầu, sử dụng rào tôn cố định để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội và các nhà thầu xây dựng tiến độ thi công chi tiết, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông thường xuyên, bảo đảm thu dọn rào chắn và hoàn trả mặt bằng trước 5 giờ hằng ngày đối với các vị trí thi công ban đêm.

Các đơn vị không tổ chức thi công đồng thời tại những vị trí đào cắt ngang nút giao và trên phố Lương Yên; đồng thời phải lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, bảng thông tin công trình và số điện thoại liên hệ. Tại khu vực cổng ra vào và các góc rào chắn phải bố trí lưới mắt cáo nhằm bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Đặc biệt, phạm vi công trường phải luôn bảo đảm điều kiện lưu thông cho xe cấp cứu, xe chữa cháy và các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp 24/24 giờ. Công tác vệ sinh môi trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, trong đó chú trọng che chắn công trường, phun sương, tưới ẩm để kiểm soát bụi; tuân thủ Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và dừng thi công khi chất lượng không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công; đồng thời theo dõi tình hình thực tế để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng khi cần thiết.

Ủy ban nhân dân các phường Hai Bà Trưng, Bạch Đằng và Vĩnh Tuy chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện trái quy định; đồng thời thông báo rộng rãi phương án tổ chức giao thông đến các tổ dân phố, cơ quan, trường học và nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị liên quan khác, gồm Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố cùng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, có trách nhiệm phối hợp triển khai biển báo, bàn giao mặt bằng, điều chỉnh tạm thời các điểm dừng xe buýt (nếu có), theo dõi tình hình lưu thông và tham mưu xử lý những bất cập phát sinh.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực phố Lương Yên, đường Trần Khát Chân và phố Kim Ngưu chủ động cập nhật phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp; chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian triển khai dự án.