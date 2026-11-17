Theo Thông báo số 1688/TB-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giao thông được triển khai thành 2 giai đoạn, từ ngày 20/11/2026 đến 25/1/2027.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ ngày 20/11 đến 20/12/2026), các đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn di động trên phố Lương Yên trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Khu vực rào chắn rộng 3,4 - 3,5m, khiến lòng đường còn lại khoảng 3 - 3,5m. Phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều đối với xe máy, riêng ô tô lưu thông một chiều theo hướng từ Trần Khánh Dư đi Trần Khát Chân.

Trên đường Trần Khát Chân, việc rào chắn được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22h hoặc 23h đến 5h sáng hôm sau. Tại khu vực ngã ba Trần Khát Chân – Kim Ngưu, đơn vị thi công sẽ rào kín làn đường rẽ phải từ Kim Ngưu đi Trần Khát Chân, đồng thời tổ chức điều tiết phương tiện lưu thông một chiều ra nút giao. Riêng vị trí thi công hầm nối cáp HN5, trước số nhà 101 Trần Khát Chân, sử dụng rào chắn cố định, lòng đường còn lại rộng 5,6m.

Phố Kim Ngưu đoạn gần Trần Khát Chân sẽ điều chỉnh phân luồng để phục vụ thi công.

Tại phố Kim Ngưu, đoạn gần nút giao Trần Khát Chân, rào chắn di động được triển khai từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Lòng đường tại đây còn rộng 7-9m, phương tiện vẫn được lưu thông hai chiều. Đối với các vị trí thi công hầm nối cáp cố định HN3 và HN4, lòng đường thu hẹp còn 5,1m, tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô và hai chiều đối với xe máy.

Ở giai đoạn 2 (từ ngày 21/12/2026 đến 25/1/2027), hoạt động thi công tập trung trên phố Kim Ngưu, đoạn từ hầm HN3 (trước số nhà 637 Kim Ngưu) đến điểm GC.36 (trước số nhà 79 Kim Ngưu).

Theo phương án được phê duyệt, đơn vị thi công sử dụng rào chắn di động rộng 4,5m, chiều dài 30m mỗi phân đoạn, chỉ triển khai trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Lòng đường còn lại rộng 6-8m; phương tiện tiếp tục lưu thông theo hiện trạng, trong đó ô tô đi một chiều, xe máy đi hai chiều.

Tại các vị trí giao cắt ngang gồm khu vực đầu Cầu Sắt (đối diện ngõ 583 Kim Ngưu), nút giao Kim Ngưu - Lạc Trung và đầu Cầu Kim Ngưu 2, việc rào chắn chỉ được thực hiện tối đa 1/2 bề rộng mặt đường. Sau khi hoàn thành thi công và hoàn trả mặt đường bảo đảm êm thuận, đơn vị thi công mới tiếp tục triển khai trên phần mặt đường còn lại.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường và chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết phương tiện; lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm.