Hà Nội phân luồng giao thông tại hai điểm ngập ở Trần Phú, Dương Hòa

Các lực lượng, nhân dân tích cực gia cố các tuyến đê trên địa bàn xã địa bàn xã Trần Phú.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn xã Trần Phú, đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi từ Km7+00 đến Km7+200 hiện ngập sâu khoảng 60cm, không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Sở quyết định cấm tất cả phương tiện qua khu vực ngập và tổ chức các hướng đi thay thế.

Theo đó, phương tiện từ đường Hồ Chí Minh đi Chúc Sơn có thể tại Km435+300 rẽ phải vào đường 429, qua cầu Ba Thá, tiếp tục theo đường ĐT.419 đến Chúc Sơn và ngược lại. Một hướng khác là từ đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 đi đường 429, đến ngã tư Phúc Lâm rẽ trái vào đường Phúc Lâm - Hạ Dục, qua cầu Hạ Dục rồi rẽ trái vào ĐT.419 đi Chúc Sơn.

Chiều từ Chúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh, phương tiện từ đường ĐT.419 tại Km31+00 đi cầu Hòa Viên, theo đường 429 qua cầu Ba Thá đến Miếu Môn - đường Hồ Chí Minh.

Tại xã Dương Hòa, đầu cầu Yên Sở tại Km14+350 trên đường 422 (đường 79 cũ) cũng bị ngập sâu khoảng 40cm, không bảo đảm an toàn. Các phương tiện bị cấm qua khu vực ngập; phương tiện từ đường 422 đi đường 421 và ngược lại được hướng dẫn theo hai hướng.

Hướng thứ nhất, từ đường Lý Phục Man tại nút giao với đường 422 (Km12+800) đi thẳng ra Quốc lộ 32, rẽ phải tại Km21+700 đường dẫn cầu Phùng, quay đầu tại nút giao Ba Đảm Đang, theo Quốc lộ 32, rẽ trái vào đường Rặng Nhãn rồi đi đường 421.

Hướng thứ hai, từ đường Lý Phục Man đi thẳng ra Đại lộ Thăng Long, rẽ phải tại Km11+600, đi đến Km15+700 rồi rẽ phải vào đường 421.

Phương án phân luồng được thực hiện cho đến khi hết ngập. UBND các xã Trần Phú, Dương Hòa được yêu cầu bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời thông tin kịp thời cho người dân về tình hình ngập và phương án lưu thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị phối hợp phân luồng, khắc phục các hư hỏng do mưa lũ; Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chủ động điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt qua khu vực ngập.

Công an thành phố phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện tại các vị trí ngập, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi diễn biến ngập úng để kịp thời điều chỉnh phương án khi điều kiện thực tế thay đổi.