Hà Nội: Phân luồng giao thông tại các tuyến đường ngập úng

Khu vực An Khánh ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: THẾ ĐẠI

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tuyến đường 421B (đường 81B cũ) tại Km11+460 bị ngập sâu khoảng 90cm; tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30cm. Các vị trí ngập không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông, do đó Sở Xây dựng yêu cầu cấm tất cả các phương tiện qua khu vực ngập và tổ chức phân luồng giao thông theo các hướng thay thế.

Cụ thể, tại Km6+700 đường 421B, thuộc địa bàn xã Quốc Oai, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển qua Thạch Thán (đường DH.01), cầu Văn Quang, Nghĩa Hương, sau đó đến ngã ba để đi Hà Nội hoặc Xuân Mai. Các phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai được hướng dẫn di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+000 đường 421B, thuộc địa bàn xã Quốc Oai, các phương tiện di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6, đường mòn Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long để đến Quốc Oai.

Đối với khu vực cầu 72II trên đường 423 (đường 72 cũ), thuộc địa bàn các xã An Khánh và Hưng Đạo, Sở Xây dựng cho biết, cầu tại Km8+400 hiện ngập sâu khoảng 30cm, không bảo đảm an toàn giao thông. Các phương tiện bị cấm lưu thông qua vị trí ngập và được hướng dẫn đi theo các tuyến thay thế.

Theo đó, phương tiện từ Quốc Oai đi Hoài Đức, Hà Đông, khi đến Km9+200 đường 423, được hướng dẫn rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để về Hà Đông.

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức đi qua khu vực cầu 72II để đến Quốc Oai, khi đến Km8+100 đường 423, khu vực Bưu điện Vân Côn, được hướng dẫn rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long, sau đó di chuyển về Quốc Oai.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông bắt đầu từ ngày 16/9/2026 và kéo dài đến khi tình trạng ngập úng được khắc phục.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí lực lượng chức năng ứng trực, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập úng; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ phương án phân luồng, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc.

Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình ngập úng, kịp thời thông tin cho Sở Xây dựng để điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp với thực tế.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chủ động bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục những sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực ngập, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian mưa lũ.