Phương án tổ chức giao thông mới trên đường Cổ Linh được triển khai từ ngày 25/11/2026, nhằm phục vụ thi công công trình khẩn cấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1738/TB-SXD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa bàn phường Long Biên. Phương án được triển khai nhằm phục vụ thi công công trình khẩn cấp thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (giai đoạn 2).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25/11/2026 đến khi có thông báo thay thế.

Theo phương án được phê duyệt, tại khu vực nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu giao thông tại dải phân cách giữa. Các phương tiện được lưu thông đi thẳng liên tục qua khu vực nút giao theo cả hai chiều; việc quay đầu được thực hiện tại điểm mở tiếp theo trên tuyến.

Để phục vụ thi công, đơn vị thực hiện sẽ bố trí rào chắn cố định tại dải phân cách giữa và một phần mặt đường bên trái, bên phải đường Cổ Linh, với tổng chiều dài khoảng 360m. Sau khi rào chắn, bề rộng mặt đường còn lại trung bình 9m mỗi chiều, bảo đảm điều kiện lưu thông cho các phương tiện qua khu vực.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và phòng ngừa nguy cơ ùn tắc giao thông, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi rào chắn trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến trước 5 giờ sáng hôm sau. Trước 5 giờ hằng ngày, toàn bộ phương tiện thi công phải trở về vị trí tập kết, không được dừng, đỗ trong phạm vi công trường.

Trong các dịp lễ, Tết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thu dọn máy móc, vật liệu và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông, bảo đảm điều kiện đi lại bình thường của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên và nhà thầu thi công tổ chức hệ thống cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông suốt quá trình thực hiện. Cụ thể, tại khu vực thi công phải bố trí ba lớp cảnh báo từ xa bằng biển báo I.441 tại các khoảng cách 200m, 100m và 50m; hệ thống rào chắn phải được gắn dải phản quang và đèn nháy cảnh báo xoay vào ban đêm.

Các đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí nhân sự phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương và Ủy ban nhân dân phường Long Biên để hướng dẫn phương tiện, tổ chức phân luồng từ xa, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tiến độ thi công dự án.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận; tổ chức di dời nhà chờ xe buýt và các hạng mục hạ tầng cây xanh, chiếu sáng phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Việc triển khai phương án phân luồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công công trình, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên tuyến đường Cổ Linh.