Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh

Nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh phân luồng giao thông từ xa phục vụ thi công cầu vượt tại đây từ ngày 24/10.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa qua khu vực nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. Thời gian điều chỉnh phân luồng từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/11/2026.

Theo thông báo do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long ký, phương án mới thay thế Thông báo số 1575/TB-SXD ngày 23/10/2026, áp dụng trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ. Việc tổ chức giao thông được triển khai trên cơ sở thống nhất giữa Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Theo phương án, các phương tiện đi từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Trần Duy Hưng có thể lựa chọn hai lộ trình.

Lộ trình thứ nhất: Nguyễn Chí Thanh-Đào Tấn-đường Láng-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng.

Lộ trình thứ hai: Đào Tấn-đường Láng-Huỳnh Thúc Kháng-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng.

Đối với các phương tiện đi từ đường Trần Duy Hưng đến đường Nguyễn Chí Thanh, lộ trình được hướng dẫn theo hai hướng.

Lộ trình thứ nhất: Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh-Chùa Láng-Huỳnh Thúc Kháng-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh.

Lộ trình thứ hai: Trần Duy Hưng-đường Láng-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh.

Tại khu vực trung tâm nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện tiếp tục lưu thông qua khu vực đảo rào chắn thi công theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Sau khi điều chỉnh phạm vi rào chắn, bề rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh còn lại trung bình khoảng 7,5m.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh phạm vi rào chắn, bảo đảm khớp nối với tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao-Hòa Lạc.

Các đơn vị thi công có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ, sớm thu hẹp phạm vi rào chắn, tạo điều kiện hoàn trả tối đa mặt đường phục vụ lưu thông.

Ngành giao thông thành phố sẽ bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm dừng, đỗ xe tại khu vực chung quanh nút giao; duy tu điểm quay đầu xe trước Khách sạn Bảo Sơn, đồng thời đóng điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt đi qua khu vực, phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Cùng với đó, lực lượng chức năng được bố trí túc trực 24/24 giờ tại các nút giao và điểm quay đầu xe lân cận để điều tiết, hướng dẫn phương tiện. Chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại các nút Chùa Láng-Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng và Đào Tấn-Kim Mã sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng phương tiện thực tế.

Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông và Ủy ban nhân dân các phường Láng, Giảng Võ phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng, đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực, góp phần bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.