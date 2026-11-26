Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội, trong 2 ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Mianma – Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Để phục vụ công tác tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên

Theo đó, thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 6h đến 20h trong hai ngày 27 và 28/11/2026.

Các phương tiện bị tạm cấm gồm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các trường hợp được loại trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Đối với các phương tiện tham gia giao thông khác, lực lượng chức năng thực hiện hạn chế lưu thông theo tình hình thực tế.

Nhiều tuyến đường nằm trong diện phân luồng, hạn chế

Các tuyến đường thuộc diện tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng trên tuyến Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại); đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hướng dẫn các tuyến đường lưu thông thay thế

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, Phòng CSGT hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế như sau:

Đối với các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc có thể di chuyển theo lộ trình: Cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 – đi Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang… và ngược lại.

Trường hợp phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc di chuyển theo hướng: Cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 – đi Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên… và ngược lại.

Hướng từ Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long đi theo lộ trình: Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực tổ chức hội nghị trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, khi gặp đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần khẩn trương nhường đường, chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lực lượng CSGT đề nghị người dân chủ động cập nhật, chia sẻ thông tin và phối hợp thực hiện phương án phân luồng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ thành công các hội nghị cấp cao quốc tế tại Hà Nội.