Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS
Trong các ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11.
Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện như sau.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-hoi-nghi-cap-cao-clmv-va-acmecs-post1406116.html