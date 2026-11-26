Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại đường Giải Phóng, đoạn đối diện cổng chính Bến xe Giáp Bát, thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách dừng đỗ, di chuyển chậm để đón khách sai quy định. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, khi nhu cầu đi lại tăng cao, tình trạng này càng diễn ra thường xuyên.