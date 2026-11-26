Trong các ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện như sau.