Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trên nhiều tuyến đường

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội, trong các ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng CSGT Hà Nội tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 20h trong hai ngày 27 và 28/11/2026.

Các phương tiện thuộc diện tạm cấm gồm: xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên; xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Quy định không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các phương tiện tham gia giao thông khác cũng bị hạn chế hoạt động trên một số tuyến đường, gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hướng dẫn lộ trình thay thế, bảo đảm giao thông thông suốt

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vận chuyển của người dân và doanh nghiệp, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo những lộ trình thay thế, vòng tránh khu vực tạm cấm, hạn chế.

Đối với phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang… và ngược lại, có thể lựa chọn lộ trình: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại.

Trường hợp phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và ngược lại, lộ trình được hướng dẫn gồm: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại.

Đối với phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long, các phương tiện di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội lưu ý, đối với các tuyến đường và phương tiện khác, người tham gia giao thông cần chấp hành theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người điều khiển phương tiện tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Việc chủ động nắm bắt thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt các hoạt động của hai hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Hà Nội.