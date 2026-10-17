Hà Nội phân luồng giao thông phố Chiến Thắng đến tháng 3-2027

Một đoạn phố Chiến Thắng. (Ảnh minh hoạ).

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, tại đoạn từ Km0+036 đến Km0+070, từ số nhà 100 phố Chiến Thắng đến nút giao đường 19/5, các phương tiện lưu thông một chiều qua vị trí rào chắn theo hướng từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng. Chiều ngược lại, phương tiện từ Chiến Thắng đi Trần Phú được hướng dẫn theo lộ trình đường 19/5 - hồ Văn Quán - phố Nguyễn Khuyến - đường Trần Phú.

Tại đoạn từ nút giao đường 19/5 đến ngõ 241 phố Chiến Thắng, giao thông qua vị trí rào chắn được tổ chức một chiều theo hướng từ phố Chiến Thắng đi đường Trần Phú. Các phương tiện giữa hai tuyến Trần Phú và Chiến Thắng được hướng dẫn đi theo lộ trình đường Trần Phú - Nguyễn Khuyến - đường 19/5 - Văn Quán/đường TT15 - Chiến Thắng.

Đối với đoạn từ ngõ 241 phố Chiến Thắng đến xưởng Tân Phúc Đạt, đối diện bãi đỗ xe Văn Quán, cấm xe tải và xe chở người trên 16 chỗ lưu thông qua phạm vi thi công; các phương tiện khác được phân luồng cục bộ.

Các phương tiện có nhu cầu vào chợ Văn Quán được hướng dẫn đi theo tuyến đường 70 - Yên Xá - Chiến Thắng và ngược lại. Đồng thời, thành phố cấm đỗ xe hai chiều trên phố Văn Quán và đường TT15.

Đối với hạng mục thi công cống ngang đường, đơn vị thi công chỉ được rào chắn trong phạm vi nửa mặt đường sau 22h; phải thu dọn vật tư, thiết bị và hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông trước 5h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bố trí đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ, đèn cảnh báo ban đêm, chiếu sáng công trường và nhân lực hướng dẫn giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết tại những vị trí mặt đường thu hẹp, góc cua khuất tầm nhìn và nút giao có nguy cơ ùn tắc.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố phối hợp với UBND phường Hà Đông, phường Thanh Liệt và các đơn vị liên quan điều chỉnh lộ trình, điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án đến các đơn vị vận hành.

Người dân được khuyến cáo chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công.