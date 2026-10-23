Hà Nội phân luồng giao thông nút Nguyễn Chí Thanh để thi công cầu vượt

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông được triển khai tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, thuộc địa bàn các phường Láng và Giảng Võ, để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Với phương tiện đi từ Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng, lộ trình được hướng dẫn qua Đào Tấn, đường Láng rồi trở lại Nguyễn Chí Thanh. Phương án khác là từ Đào Tấn đi đường Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh để đến Trần Duy Hưng.

Ở chiều từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh, phương tiện có thể di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh hoặc đi đường Láng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Tại khu vực trung tâm nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực đảo rào chắn theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Sau khi điều chỉnh phạm vi rào chắn, bề rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh tại khu vực này còn trung bình khoảng 7,5m.

Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/11/2026. Trong thời gian này, các đơn vị liên quan sẽ bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa để hướng dẫn phương tiện, đồng thời lắp đặt biển cấm dừng, đỗ tại khu vực trung tâm nút giao và các tuyến đường xung quanh phạm vi rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đáng chú ý, điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ được đóng lại. Điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn được tổ chức duy tu, bảo đảm điều kiện phục vụ phương án phân luồng tại nút giao.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công và trên các tuyến đường từ xa. Biển cấm dừng, đỗ cũng được bổ sung tại trung tâm nút giao và các tuyến đường xung quanh phạm vi rào chắn nhằm hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ gây cản trở lưu thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh phạm vi rào chắn phù hợp với tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Các nhà thầu được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm thu gọn rào chắn và hoàn trả tối đa diện tích mặt đường tại những vị trí đã hoàn thành thi công.

Lực lượng điều hành giao thông sẽ được bố trí 24/24 giờ tại khu vực nút giao và các điểm quay đầu lân cận để hướng dẫn phương tiện. Cơ quan chức năng đồng thời nghiên cứu điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. UBND các phường Láng, Giảng Võ được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và dừng, đỗ xe trái phép.