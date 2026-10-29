Hà Nội phân luồng giao thông đường Cổ Linh phục vụ thi công đường trên cao

Từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sẽ được tổ chức lại để phục vụ thi công dự án đường trên cao.

Theo thông báo do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo ký ban hành, phương án tổ chức giao thông được áp dụng tại khu vực phường Long Biên, thành phố Hà Nội, nhằm phục vụ thi công dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thi công cuốn chiếu, duy trì lưu thông

Theo phương án được chấp thuận, đơn vị thi công tổ chức rào chắn di động tại làn đường sát vỉa hè hai bên đường Cổ Linh, đoạn từ khu vực thi công đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, để thực hiện xén vỉa hè, mở rộng mặt đường phục vụ thi công dự án.

Sau khi xén, mở rộng, phần vỉa hè còn lại có chiều rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ. Rào chắn nhô ra phần mặt đường hiện trạng 1m; phần mặt đường còn lại tiếp tục được khai thác để phục vụ các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, việc thi công phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, từng phân đoạn dài từ 20 đến 30m. Chỉ sau khi hoàn thành thi công và thu hồi rào chắn tại phân đoạn đang triển khai, nhà thầu mới được tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Trong các dịp lễ, Tết hoặc khi trên địa bàn diễn ra các sự kiện, lễ hội, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông

Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi rào chắn trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến trước 5 giờ sáng hôm sau. Trước 5 giờ, toàn bộ phương tiện thi công phải được đưa về nơi tập kết, không dừng, đỗ trong phạm vi công trường.

Tại khu vực thi công, nhà thầu phải bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, dây phản quang, đèn cảnh báo và biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Biển báo công trường thi công I.441 được bố trí tại các vị trí cách phạm vi thi công 200m, 100m và 50m; đồng thời lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép để cảnh báo người tham gia giao thông.

Lực lượng hướng dẫn giao thông phải được bố trí trực tiếp tại khu vực thi công, kết hợp tổ chức phân luồng từ xa và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng phường Long Biên và đơn vị thi công chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông suốt quá trình triển khai. Chủ đầu tư đồng thời có trách nhiệm phối hợp các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Các đơn vị liên quan phối hợp di chuyển, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, gồm hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thảm cỏ và nhà chờ xe buýt, bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Ủy ban nhân dân phường Long Biên và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, có trách nhiệm bố trí lực lượng điều tiết giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và dừng, đỗ phương tiện trái phép trên các tuyến đường, nút giao lân cận.