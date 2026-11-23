Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức vào 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với quy mô 50.000 người tham dự, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, tổ chức đi lại và trông giữ phương tiện được các đơn vị chức năng chủ động triển khai.

Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, để phục vụ chương trình, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường trọng điểm khu vực Mỹ Đình trong ngày 24/11. Cụ thể, từ 17h đến 24h, tạm cấm toàn bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên hoạt động trên các tuyến đường thuộc phạm vi tổ chức giao thông.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BTC

Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Những tuyến đường nằm trong diện tạm cấm, hạn chế gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô. Ngoài các phương tiện thuộc diện tạm cấm, những phương tiện tham gia giao thông khác cũng được yêu cầu hạn chế hoạt động trên các tuyến đường này trong thời gian tổ chức chương trình.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, việc tổ chức phân luồng nhằm hạn chế áp lực giao thông tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Các phương tiện không thuộc diện được phép lưu thông cần chủ động thay đổi lộ trình, tránh đi vào khu vực tổ chức sự kiện, nhất là trong khoảng thời gian trước và sau khi chương trình bắt đầu.

Đối với các phương tiện di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại, lực lượng chức năng hướng dẫn lựa chọn các tuyến đường vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế. Trong đó, phương tiện có thể lưu thông qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao để tiếp tục hành trình.

Bên cạnh phương án phân luồng, Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ thông báo để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách; đồng thời hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động của phương tiện trên những tuyến đường thuộc diện tổ chức giao thông đặc biệt.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, người tham gia giao thông tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 01 của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 52 và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Miễn phí trông giữ phương tiện

Cùng với công tác phân luồng giao thông, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí, phục vụ người dân đến tham dự chương trình.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty, chương trình dự kiến thu hút khoảng 38.000 người, do đó đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Theo phương án, các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại khu vực trường đua F1 và bãi đỗ xe Mỹ Đình 2, thuộc phường Từ Liêm. Riêng trong ngày diễn ra chương trình chính thức 24/11, lực lượng trông giữ phương tiện sẽ được triển khai từ 14h, sẵn sàng tiếp nhận phương tiện của người dân trước thời điểm chương trình bắt đầu.

Tại khu vực trường đua F1, các Xí nghiệp số 1, 3, 7 và 6 được huy động tham gia tổ chức trông giữ, trong đó Xí nghiệp số 6 chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với khu vực bãi đỗ xe Mỹ Đình 2, nhiệm vụ được giao cho các Xí nghiệp số 2, 4 và 5 thực hiện, với Xí nghiệp số 5 làm đầu mối phụ trách.

Để công tác phục vụ diễn ra thuận lợi, Xí nghiệp Dịch vụ được giao chuẩn bị hệ thống biển báo với nội dung “Điểm trông giữ phương tiện phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026”, dây phân cách, hệ thống điện chiếu sáng, máy phát điện, ô tô che mưa và các điều kiện cần thiết khác. Đơn vị cũng bố trí nhân lực trực trong suốt thời gian phục vụ chương trình, phối hợp chặt chẽ với các xí nghiệp được giao quản lý từng khu vực.