Hà Nội phân luồng giao thông cầu vượt nút giao trung tâm Long Biên từ 20/10

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. (Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN)

Ngày 16/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/12/2026 sẽ thực hiện phương án tổ chức giao thông cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ), phường Bồ Đề, Việt Hưng, thành phố Hà Nội, để phục vụ thi công dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) gồm 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 thi công sửa chữa mố cầu và cào bóc thảm bê tông nhựa mặt cầu, đường đầu cầu hướng từ Quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù thực hiện rào chắn toàn bộ 1 đơn nguyên của cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) hướng từ Quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù để phục vụ thi công dự án.

Giai đoạn 2 thi công sửa chữa mố cầu và cào bóc thảm bê tông nhựa mặt cầu, đường đầu cầu hướng từ cầu Đông Trù đi Quốc lộ 5 thực hiện rào chắn toàn bộ 1 đơn nguyên của cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) hướng từ cầu Đông Trù đi Quốc lộ 5 để phục vụ thi công dự án.

Phương án tổ chức giao thông như sau: Tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho các loại phương tiện ôtô tại đơn nguyên còn lại trên cầu trung bình mỗi làn khoảng từ 6m-6,25m.

Cấm các phương tiện xe máy lưu thông trên cầu trong quá trình rào chắn thi công để đảm bảo an toàn, các phương tiện xe máy lưu thông trên đường song hành dưới cầu.

Cùng với đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công di chuyển dải phân cách di động đường đầu cầu vượt trung tâm quận Long Biên (cũ) để dẫn hướng các phương tiện lưu thông; bổ sung hệ thống cọc tiêu dẫn hướng để phân cách dòng phương tiện 2 chiều riêng biệt trên đơn nguyên còn lại của cầu; bổ sung biển hướng dẫn cho các phương tiện xe ôtô lưu thông đường song hành dưới cầu để giảm thiểu ùn tắc giao thông trên cầu trong quá trình thi công.

Về phương án phân luồng từ xa, lực lượng chức năng bổ sung biển chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc giao thông trong quá trình thi công dự án cụ thể như sau: Hướng Quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Văn Linh→ Ngô Gia Tự → phố Đức Giang → ngõ 99 Đức Giang → cầu Đông Trù. Hướng cầu Đông Trù đi Quốc lộ 5 di chuyển theo hướng từ cầu Đông Trù → Nguyễn Gia Bồng → Nguyễn Thế Rục → Nguyễn Văn Cừ → Nguyễn Văn Linh → Quốc lộ 5.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực, thực hiện tổ chức phân luồng từ xa và lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông và tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Ủy ban Nhân dân các phường Việt Hưng, Bồ Đề chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp với tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ tổ chức thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Cụ thể, thời gian hạn chế giao thông từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16/10. Phạm vi hạn chế giao thông gồm: Khu vực lý trình từ Km45+100 đến Km47+100 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống; bờ trái thuộc địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Tất cả các phương tiện thủy khi đi đến khu vực trên phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan./.