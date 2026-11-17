Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn, chủ yếu thi công và rào chắn vào ban đêm từ 22h hoặc 23h, hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông trên đường Lương Yên, Trần Khát Chân và Kim Ngưu từ ngày 20/11. (Ảnh minh họa).

Giai đoạn 1: Phân luồng trên phố Lương Yên, Trần Khát Chân

Trên phố Lương Yên, đoạn từ cột 19A (khu vực điểm ép rác gần cửa khẩu Vân Đồn) đến trước số nhà 81, dài khoảng 506m, đơn vị thi công sử dụng rào tôn di động, chia thành từng phân đoạn dài 20m, rộng 3,4-3,5m.

Trong thời gian thi công, lòng đường bị thu hẹp còn 3-3,5m. Xe máy được lưu thông hai chiều, ô tô đi một chiều theo hướng từ Trần Khánh Dư đến Trần Khát Chân.

Tại khu vực ngã ba Lương Yên – Trần Khát Chân, đoạn từ trước số nhà 81 Lương Yên đến trước số nhà 89 Trần Khát Chân, dài khoảng 50m, việc rào chắn được thực hiện từ 23h và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng.

Trên đường Trần Khát Chân, đoạn từ trước số nhà 89 đến trước số nhà 125A Kim Ngưu, dài khoảng 182m, nhà thầu rào chắn từng phân đoạn dài 30m, lòng đường còn lại khoảng 6m.

Riêng khu vực trước số nhà 101 Trần Khát Chân, đơn vị thi công xây dựng hầm nối cáp ngầm 110kV HN5. Phạm vi rào chắn dài 20m, rộng 5,6m, khiến mặt đường còn lại khoảng 5,6m.

Tại nút giao Trần Khát Chân – Kim Ngưu, việc thi công hào cáp dài 32m được thực hiện từ 22h đến trước 5h sáng. Làn đường rẽ phải từ Kim Ngưu đi Trần Khát Chân bị rào chắn, các phương tiện được tổ chức lưu thông theo hướng dẫn tại khu vực nút giao.

Trên phố Kim Ngưu, đoạn từ trước số nhà 25 đến trước số nhà 79, dài khoảng 136m, lòng đường còn lại 7-9m, các phương tiện lưu thông hai chiều.

Tại hai vị trí trước số nhà 637 Kim Ngưu và đối diện ngõ 285 Kim Ngưu, mặt đường còn lại khoảng 5,1m; ô tô lưu thông một chiều, xe máy đi hai chiều theo hiện trạng.

Giai đoạn 2: Tập trung thi công trên phố Kim Ngưu

Từ ngày 21/12/2026 đến 25/1/2027, việc thi công tập trung trên phố Kim Ngưu.

Cụ thể, đoạn từ trước số nhà 637 đến đối diện ngõ 285 Kim Ngưu, dài khoảng 720m, được rào chắn từng phân đoạn dài 30m, phạm vi rộng 4,5m. Thời gian rào chắn từ 23h và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng hôm sau.

Trong thời gian này, lòng đường còn lại 6-8m, ô tô lưu thông một chiều, xe máy đi hai chiều theo hiện trạng.

Tại khu vực đầu Cầu Sắt (đối diện ngõ 583 Kim Ngưu) và nút giao Kim Ngưu – Lạc Trung, việc đào cắt ngang đường được thực hiện lần lượt trên từng nửa mặt đường. Sau khi hoàn thành một bên, nhà thầu phải hoàn trả tạm mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn trước khi thi công phần còn lại.

Đối với đoạn từ hầm nối HN4 đến trước số nhà 79 Kim Ngưu, dài khoảng 400m, phương án rào chắn tương tự được áp dụng. Lòng đường còn lại 6-8m, ô tô đi một chiều, xe máy lưu thông hai chiều.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí chốt trực, hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm.

Các vị trí đào ngang tại nút giao và trên phố Lương Yên không được thi công đồng thời để hạn chế ùn tắc. Chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng ban đêm và nhân lực hướng dẫn giao thông.

Các đơn vị cũng phải sẵn sàng hoàn trả mặt bằng khi xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông, bảo đảm phương tiện cấp cứu, phòng cháy chữa cháy lưu thông thuận lợi 24/24h.

Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi qua các tuyến phố Lương Yên, Trần Khát Chân và Kim Ngưu trong thời gian thi công.