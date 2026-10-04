Hà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Trong đó, Cục CSGT đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh lại tổ chức giao thông theo hướng: Kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều (không bố trí làn dừng xe khẩn cấp); hạ tốc độ khai thác, đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến.

Phương tiện lưu thông trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao thành phố Hà Nội. Ảnh: PV/Vietnam+

Liên quan đến nội dung nêu trên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo đã ký văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông tổ chức giao thông lại trên đường Vành đai 3 trên cao. Trong đó nêu rõ, trường hợp thực hiện theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông sẽ có các phương án phân chia lại mặt cắt như sau: Phương án thứ nhất, phân chia mặt cắt mỗi chiều đường thành 3 làn ô tô và dải an toàn 2 bên 0,4m + 3,5m + 3,5m + 3,0m + 0,35m =10,75m. Phương án thứ hai, phân chia mặt cắt mỗi chiều đường thành 3 làn ô tô và dải an toàn 2 bên 0,25m + 3,5m + 3,5m + 3,25m + 0,25m=10,75m.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ các phân tích trên khi thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện ô tô đi thành 3 làn mỗi chiều sẽ có 1 làn xe ô tô rộng từ 3,0m - 3,25m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5m đều không đảm bảo tuân thủ theo các Quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, do đó phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp là không phù hợp với các quy định và không khả thi.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, đường Vành đai 3 trên cao có tính chất của 1 đường độc đạo (khi phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố, không thể phân luồng cho các xe khác đi tránh đường khác để tránh ùn tắc giao thông được), do đó việc bỏ làn dừng khẩn cấp dành cho các phương tiện xử lý sự cố có một số bất cập như sau: Khi không còn làn dừng khẩn cấp, bất kỳ sự cố va chạm, tai nạn hoặc xe hư hỏng (chết máy, nổ lốp) nào xảy ra sẽ ngay lập tức chiếm dụng 1 làn xe chạy và hình thành “nút cổ chai” tại vị trí xảy ra sự cố;

Cùng với đó, khi xảy ra sự cố gây ùn ứ, việc thiếu làn dừng khẩn cấp sẽ khiến các phương tiện ưu tiên (xe cứu hỏa, cứu thương, xe cứu hộ) không thể tiếp cận hiện trường để xử lý, làm kéo dài thời gian ùn tắc. Ngoài ra, do thực tế tại một số nút giao (Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long) mặt cắt ngang hiện trạng bị thu hẹp (còn 9,0m) và không có làn khẩn cấp, việc chuyển đổi từ đoạn 3 làn xe sang đoạn 2 làn xe sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai. Đây chính là các điểm nghẽn trong trường hợp điều chỉnh tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô.

Đáng chú ý, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện trên đường vành đai 3 trên cao thực tế ghi nhận thường xuyên đạt từ 100.000 đến trên 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6 đến 8 lần công suất thiết kế ban đầu (vốn chỉ phục vụ khoảng 15.000 - 16.000 lượt xe/ngày đêm). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ùn tắc giao thông trên tuyến.

Hiện tượng ùn ứ trên tuyến không chỉ bó hẹp trong các khung giờ cao điểm (sáng 7h - 9h, chiều 17h - 19h30) mà có xu hướng kéo dài xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi trời mưa. Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất tại các nhánh ram lên/xuống (như: nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao BigC Thăng Long/Trần Duy Hưng) và đoạn thắt dòng qua cầu Thanh Trì.

Với tính chất quan trọng, huyết mạch của tuyến đường Vành đai 3 trên cao việc tổ chức giao thông phục vụ hoạt động vận tải cũng như nhu cầu đi lại của người dân được UBND thành phố quan tâm, thường xuyên chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng như Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) thường xuyên phối hợp để triển khai các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Cụ thể, về các giải pháp trước mắt, lực lượng liên ngành đã thực hiện điều chỉnh vạch sơn liền thành vạch đứt 100m trước lối xuống và 100m sau lối lên tại các nút giao trên đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tách nhập làn. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chủ động điều tiết cho các phương tiện được phép đi vào làn dừng khẩn cấp khi có tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến.

Song song với đó, lực lượng liên ngành cũng điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao dưới thấp để phục vụ lưu thoát các phương tiện tại các nhánh lên, xuống như: cấm các phương tiện xe tải có tải trọng >10T lưu thông từ Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long lên đường Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm; tổ chức lại giao thông nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ…

Về các giải pháp lâu dài, bám sát những chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, đơn vị, nhà thầu và chính quyền địa phương liên quan sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện cho đường Vành đai 3 trên cao; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các công trình cầu qua sông Hồng tăng khả năng kết nối giao thông trên địa bàn thành phố như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát.

Ngoài ra, trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ ứng dụng giao thông thông minh lắp đặt hệ thống biển VMS trên đường Vành đai 3 trên cao để cảnh báo cho các phương tiện thay đổi lộ trình cũng như cho phép các phương tiện được đi vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; Xây dựng phương án điều tiết các loại phương tiện xe tải khi các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4 hoàn thành giảm lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao.