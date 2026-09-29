Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam

Đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt trên 57%

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên nền tảng thể chế vượt trội, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố hướng tới phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở, hội nhập; hình thành chuỗi năng lực "nghiên cứu - làm chủ - chuyển giao - thương mại hóa" đối với các công nghệ chiến lược, đồng thời phát triển đội ngũ doanh nghiệp công nghệ vươn tầm toàn cầu.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57%; tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%.

Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) được đặt mục tiêu đạt tối thiểu 2% GRDP, trong đó nguồn ngoài ngân sách Nhà nước chiếm trên 60%.

Riêng năm 2026, thành phố thực hiện bố trí 4% tổng chi cân đối ngân sách địa phương theo Nghị quyết của HĐND Tp.Hà Nội. Những năm tiếp theo, Hà Nội tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về nhân lực, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 14 nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian trên một vạn dân. Tỷ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược đạt tối thiểu 25%.

Hà Nội hướng tới phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở, hội nhập (Ảnh: Hữu Thắng).

Thành phố phấn đấu thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Thủ đô.

Đồng thời, hình thành 8-10 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới; phát triển 3-5 tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập thuộc Thành phố thành tổ chức xuất sắc.

Số lượng công bố khoa học quốc tế được kỳ vọng tăng bình quân 10%/năm; số đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế của tổ chức, cá nhân tăng bình quân 16-18%/năm. Tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8-10% số văn bằng bảo hộ được cấp.

Hướng tới có startup được định giá từ 1 tỷ USD

Trong phát triển hệ sinh thái và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Hà Nội đặt mục tiêu đứng đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn và đưa chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào nhóm dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, Thành phố hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu hình thành 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đồng thời, 100% doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trong nhóm công nghệ lõi, chuyển giao và hạ tầng, Thành phố ưu tiên phát triển các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), blockchain, 5G/6G, robot, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học - y sinh và công nghệ đường sắt đô thị.

Tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, phát triển AI.

Thử nghiệm có kiểm soát AI, blockchain, xe tự hành

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển từ quản lý theo từng đề tài đơn lẻ sang quản trị theo chương trình, sản phẩm và kết quả dựa trên hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu suất (OKR/KPI).

Thành phố dự kiến xây dựng và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới theo Luật Thủ đô và các quy định pháp luật liên quan.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm AI, dữ liệu lớn, blockchain, robot, tài sản số, thiết bị bay không người lái (drone), fintech, xe tự hành, drone ứng dụng trong nông - lâm nghiệp, công nghệ y - sinh và vật liệu mới.

Đối với thử nghiệm ứng dụng blockchain trong quản lý hồ sơ đất đai, Thành phố xác định đây là thử nghiệm giải pháp kỹ thuật hỗ trợ lưu vết, đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu.

Hà Nội cũng nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu tiên mua sắm công, đặt hàng công đối với các sản phẩm công nghệ "Make in Hanoi"/"Make in Viet Nam".

Hà Nội cũng nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu tiên mua sắm công, đặt hàng công đối với các sản phẩm công nghệ "Make in Hanoi"/"Make in Viet Nam" (Ảnh: Hữu Thắng).

Thành phố sẽ tạo đột phá trong hợp tác đầu tư để hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm; ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI, Trung tâm tính toán thông minh phục vụ nghiên cứu, mô phỏng và huấn luyện mô hình AI.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng phát huy vai trò là trung tâm thử nghiệm cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ của Thủ đô và cả nước. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, đưa Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội vào hoạt động và xây dựng một số công viên chuyên đề công nghệ số.

Thu hút tập đoàn đa quốc gia lập trung tâm R&D

Về nhân lực, Hà Nội sẽ thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia công nghệ chiến lược, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các chương trình, nhiệm vụ trọng điểm.

Thành phố chủ động tham gia Đề án đào tạo nhân lực công nghệ cao trong các lĩnh vực AI, blockchain, IoT, bán dẫn; đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước.

Hà Nội cũng tập trung nghiên cứu các mô hình quản trị đô thị hiện đại, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến nghìn năm của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được định hướng phát triển theo mô hình "5 nhà", gồm Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà đầu tư - Nhà băng, trong phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thành phố sẽ xúc tiến, thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia đầu tư trung tâm R&D tại Hà Nội; mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử, bán dẫn và sinh học.

Thành phố sẽ xúc tiến, thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia đầu tư trung tâm R&D tại Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối chuỗi cung ứng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đa dạng hóa các nền tảng truyền thông, nhất là nền tảng số.

Thành phố sẽ xây dựng và phổ biến bộ học liệu số hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ theo tiêu chí "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm", dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo.