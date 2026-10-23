Hà Nội phấn đấu thông xe trạm cân tải trọng tại đầu cầu Thăng Long ngày 31/10

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cầu Thăng Long cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công.

Sau phản ánh của các cơ quan báo chí về việc ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Thăng Long, sáng 23/10, ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực đầu cầu phía bắc cầu Thăng Long, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ùn tắc tại khu vực này, đơn vị đã tăng cường nhân lực phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Qua theo dõi, tình hình giao thông đã có cải thiện; tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện qua khu vực lớn, trong khi mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công trạm cân tải trọng tại đầu cầu phía bắc, triển khai từ ngày 17/9/2026. Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành các thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông. Nhà thầu bố trí lực lượng trực tiếp phân luồng tại công trường và tổ chức phân luồng từ xa, với 10 người mỗi ca, duy trì hai ca mỗi ngày.

Ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, Ban dự kiến hoàn thành công trình, tổ chức thông xe vào ngày 31/10/2026. Trong thời gian thi công, Ban mong muốn người dân chia sẻ, đồng hành cùng chủ đầu tư và nhà thầu, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi thực tế để kịp thời có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực.

Song song với đó, hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai sửa chữa mặt cầu Thăng Long từ ngày 22/10 đến ngày 15/12/2026 nhằm khắc phục các hư hỏng, bảo đảm điều kiện khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Các hạng mục sửa chữa gồm thay thế, sửa chữa khe co giãn phía bắc cầu và cào bóc, thảm lại bê-tông nhựa mặt cầu. Công tác rào chắn, thi công được thực hiện trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Phương án thi công được tổ chức cuốn chiếu từng bên, rào chắn một nửa mặt đường theo từng chiều lưu thông, dành phần đường còn lại cho phương tiện di chuyển. Vị trí rào chắn được ưu tiên tại làn đường cùng chiều với khu vực đang thi công trạm cân, sau đó mới chuyển sang phần đường đối diện.

Để bảo đảm giao thông ban ngày, các đơn vị thi công phải thu dọn công trường, hoàn trả mặt bằng thông thoáng trước 5 giờ hằng ngày. Đối với những vị trí khe co giãn chưa thể hoàn thiện trong đêm, nhà thầu phải sử dụng tấm thép chịu lực và cố định chắc chắn, bảo đảm an toàn cho phương tiện qua lại.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, Ban sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông khu vực đầu cầu phía bắc cầu Thăng Long, tăng cường công tác phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông, đồng thời đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm cân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa tại các khoảng cách 500m, 100m và 50m; lắp đặt đầy đủ đèn chiếu sáng, cọc tiêu, chóp nón phản quang và bố trí nhân lực điều tiết suốt quá trình thi công.

Cùng với các giải pháp trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao rà soát, điều chỉnh tạm thời các điểm dừng đón, trả khách xe buýt bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo kịp thời đến các đơn vị vận hành.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền các địa phương giáp ranh, gồm Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc, tăng cường chốt trực, tổ chức phân luồng từ xa và xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông tại hai đầu cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cầu Thăng Long cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ công trình, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía bắc Thủ đô.