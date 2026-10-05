Hà Nội phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã năm 2027

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 3-10 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027.

Theo kế hoạch, thành phố tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy nội lực, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ của hợp tác xã.

Thành phố tập trung củng cố, tổ chức lại các hợp tác xã hoạt động quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhưng còn khả năng phát triển theo hướng hợp nhất, sáp nhập, hình thành các hợp tác xã có quy mô phù hợp, quản trị hiệu quả, hoạt động đa ngành, đa dịch vụ. Đặc biệt, đối với hợp tác xã nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị.

Năm 2027, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên; 100% hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023. Đồng thời, xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2023.

Thành phố đặt mục tiêu củng cố, phát triển hợp tác xã theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính; củng cố các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng.

Cùng với đó, hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trở lên; có 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Doanh thu bình quân của hợp tác xã phấn đấu đạt 3.800 triệu đồng/năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo mô hình xanh - số - tuần hoàn, tăng cường liên kết với doanh nghiệp về chuyển đổi số. Thành phố triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán - tài chính, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử, từng bước hình thành hợp tác xã số.

Các nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số hợp tác xã được ưu tiên lồng ghép trong các chương trình, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2027 theo đúng quy định.

Thành phố cũng yêu cầu chủ động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý nhà nước phụ trách kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã.

UBND thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số hợp tác xã theo định hướng của Trung ương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trong giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại hằng năm, quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã tham gia chương trình của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, dịch vụ; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến.

UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp phối hợp vận động phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Liên minh hợp tác xã thành phố nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, Cổng/Trang thông tin điện tử và các nền tảng thông tin; giới thiệu các hợp tác xã, sản phẩm OCOP và mô hình hoạt động hiệu quả; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sản phẩm OCOP; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy liên doanh, liên kết, xây dựng các mô hình liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.