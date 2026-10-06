Hà Nội phấn đấu thành lập mới ít nhất 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vào năm 2027

Vùng sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên.

Tiếp tục phát triển hợp tác xã gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy nội lực, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ của hợp tác xã.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; tập trung củng cố, tổ chức lại các hợp tác xã hoạt động quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhưng còn khả năng phát triển theo hướng hợp nhất, sáp nhập, hình thành các hợp tác xã có quy mô phù hợp, quản trị hiệu quả, hoạt động đa ngành, đa dịch vụ; nhất là đối với hợp tác xã nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị.

Thu hoạch rau tại Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% số hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2023; xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2023.

Củng cố phát triển hợp tác xã theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính; củng cố hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển mở rộng.

Cùng với đó, hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trở lên; có 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 3.800 triệu đồng/năm.

Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận chuyển đổi số

Để đạt được những mục tiêu đề ra, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên minh hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân các phường, xã tuyên truyền về mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, nêu gương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lao động sản xuất; xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, khuyến khích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo mô hình xanh-số-tuần hoàn, tăng cường liên kết với doanh nghiệp về chuyển đổi số hợp tác xã. Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán-tài chính, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử; từng bước hình thành hợp tác xã số.

Hoạt động tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Mê Linh, Hà Nội). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Căn cứ các chương trình, đề án, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chủ động triển khai công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý nhà nước phụ trách kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã và thành viên hợp tác xã.

Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của thành phố để thúc đẩy liên kết hợp tác xã-doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số hợp tác xã theo định hướng của Trung ương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền trên đất...

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khuyến công, hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm, trong đó quan tâm hỗ trợ cho các hợp tác xã tham gia vào các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đặt hàng, xác định, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận chuyển đổi số; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các hợp tác xã; chủ động giới thiệu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ./.

Tính đến tháng 7/2026, thành phố Hà Nội có 2.524 hợp tác xã đang hoạt động, bao gồm 1.532 hợp tác xã nông nghiệp, 897 hợp tác xã phi nông nghiệp và 95 Quỹ tín dụng nhân dân, thu hút trên 618.000 thành viên với tổng tài sản hơn 4.700 tỷ đồng, cùng 22 liên hiệp hợp tác xã.