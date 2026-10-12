Hà Nội phấn đấu tăng trưởng 16,55% trong quý 4/2026, dự kiến thu 800.000 tỷ đồng từ đất giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị

Chiều 12-10, báo cáo tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý 3/2026, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 10,02%, cao hơn quý 3 của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng 2 con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 được thành phố kiên định giữ ở mức trên 2 chữ số, không điều chỉnh giảm, đòi hỏi tăng trưởng quý cuối năm phải bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, để đạt mục tiêu này, tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026, thành phố đã cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%. Trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Thành phố cũng tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra; trong đó sẽ tăng tốc đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã thông tin về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai trong và ngoài ngân sách.

Theo đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện gồm 72 dự án, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư 230.388 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao cho các dự án là 41.739 tỷ đồng. Trong danh mục này có 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, kết nối và nút giao.

Đến ngày 30-9-2026, các dự án đã giải ngân 33.621/41.739 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026 của thành phố giao.

Cùng đó, Hà Nội đang tập trung rà soát, xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai. Đến nay, danh mục còn 320 dự án, được phân thành ba nhóm để xử lý.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, UBND thành phố đã tập trung xử lý 341 dự án. Đến nay, thành phố đã xử lý dứt điểm 71 dự án...

Tiếp tục trình bày báo cáo về nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai giai đoạn 2026-2030 của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, qua rà soát, Hà Nội xác định khoảng 19.325ha đất có khả năng khai thác, với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ước đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; riêng giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 76 dự án, khu đất, với tổng diện tích khoảng 33,6ha. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt khoảng 11.262 tỷ đồng; số thu thực tế khoảng 14.600 tỷ đồng, bao gồm cả khoản thu từ các phiên đấu giá năm 2025 chuyển sang.

Năm 2026, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giao là 98.575 tỷ đồng. Tính đến ngày 8-10, tổng số thu đạt 98.618 tỷ đồng, bằng 100,04% chỉ tiêu.