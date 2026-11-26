Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng Đặc trách Nhà nước Australia Don Farrell khẳng định: "Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng phát triển đối với các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Australia, với kim ngạch khoảng 1,1 tỷ đô la Australia", đồng thời cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban CPTPP, ông sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và chuyển dịch năng lượng sạch giữa hai nước.