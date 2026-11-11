Hà Nội phấn đấu hoàn thành cắm mốc giới rừng, bàn giao nguyên trạng đất nông, lâm trường về địa phương quản lý trong tháng 11-2026

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Một số kết quả bước đầu

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4549/UBND-NNMT, Sở đã thành lập Tổ Công tác liên ngành tổ chức xác định ranh giới, hướng dẫn các địa phương thực hiện cắm mốc đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày 25-9-2026 đến ngày 7-10-2026, Tổ Công tác đã làm việc trực tiếp và hướng dẫn 25 xã, phường thu thập, tài liệu pháp lý, chuẩn hoá bản đồ đã hình thành qua các thời kỳ để xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ cắm mốc và quản lý Nhà nước về đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn 25 xã, phường có đất lâm nghiệp.

Kết quả đến nay, có 21/25 xã, phường đã gửi bản đồ để kiểm tra. 4 xã chưa hoàn thiện biên tập bản đồ theo địa giới hành chính mới gồm: Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài, Ba Vì. Tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đã hoàn thành rà soát là 29.108,62 ha.

Cũng theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số mốc giới rừng thiết kế phê duyệt là 6.150 mốc. Trong đó, số mốc đã cắm được là 2.385 mốc (đạt khoảng 39%), số mốc dự kiến có thể cắm được là 722 mốc, số mốc chưa cắm được do vướng mắc, chồng lấn là 3.043 mốc.

Đại diện sở ngành nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với nhiệm vụ bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý, theo thống kê, trong tổng diện tích 10.973,63ha, có 8.563,41ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22ha đất có nguồn gốc là đất rừng, trạm, trại, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Hiện, có 7.367,51ha được đề xuất bàn giao về các xã, phường quản lý. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao theo đánh giá còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, dù trước đó lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra thực tế, làm việc và có chỉ đạo rất cụ thể, rõ ràng phương thức triển khai thực hiện.

Quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ “kép”

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện một số xã, phường đã bổ sung, làm rõ quá trình triển khai, nêu lên nhiều khó khăn trong công tác rà soát, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương để quản lý. Các vướng mắc chủ yếu có liên quan đến công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý là hai nội dung lớn, việc tổ chức thực hiện có nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, đây là hai nhiệm vụ rất quan trọng, được Thành uỷ Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tại Thông báo số 687-TB/TU. UBND thành phố cũng đã có chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể tại Văn bản số 4549/UBND-NNMT.

Mặc dù vậy, công tác tổ chức thực hiện của Tổ Công tác liên ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là chưa sâu sát, thiếu cụ thể, chuea kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, dẫn đến tiến độ thực hiện đạt được đến nay còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Tổ Công tác liên ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong triển khai hai nhiệm vụ cắm mốc giới rừng, bàn giao đất nông lâm trường.

Liên quan đến nhiệm vụ xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng, trên cơ sở đề xuất của các xã, phường, Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, xem xét phê duyệt phương án. Đối với những diện tích đã bảo đảm đúng quy định thì thống nhất điều chỉnh để các địa phương thực hiện cắm mốc.

Đối với nhiệm vụ bàn giao đất nông, lâm trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các xã, phường tiếp tục phối hợp cùng các doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm kê, thống nhất hiện trạng và bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường tập trung thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026.

Các đơn vị chỉ báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu việc triển khai hai nhiệm vụ nêu trên bị chậm so với tiến độ đề ra.