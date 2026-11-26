Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng, thu ngân sách vượt dự toán

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, trong tổng số 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hộichủ yếu năm 2026, thành phố ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm 12 chỉ tiêu vượt, 20 chỉ tiêu đạt; 18 chỉ tiêu đang tiếp tục thu thập số liệu đánh giá.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII chiều 26-11. Ảnh: Thành Thái

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện qua các quý. GRDP cả năm 2026 ước tăng khoảng 10% (số liệu ước tính lần 1 chính thức dự kiến sẽ được Cục Thống kê công bố ngày 29-11-2026). GRDP bình quân đầu người ước đạt 201 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu 198 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động ước đạt 8,69%, năng suất lao động theo giá hiện hành đạt khoảng 384 triệu đồng/lao động.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 821,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 776,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,45% tổng thu. Chi ngân sách địa phương ước đạt 296,9 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,3% tổng chi.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch; vốn FDI đăng ký đạt khoảng 4,9 tỷ USD, bằng 108,9% kế hoạch. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối, bằng 158,7% dự toán Chính phủ giao và đạt 95% kế hoạch thành phố giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục giải ngân khoảng 70,6 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến ngày 31-1-2027 hoàn thành 100% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm ước tăng 18,5%. Thành phố dự kiến đón 36 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 8,6%; nhập khẩu ước tăng 10%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội trình bày Tờ trình. Ảnh: Thành Thái

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại. Trong lĩnh vực công nghiệp, Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng; thành phố khởi công 3 khu công nghiệp mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp bán dẫn. Đến nay, Hà Nội đã thành lập 137 cụm công nghiệp và 15 dự án giai đoạn 2 mở rộng, với tổng diện tích 3.737ha.

Kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển với khoảng 33.000 doanh nghiệp đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 644 nghìn tỷ đồng. Kinh tế số ước đóng góp 22% GRDP; trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội năm thứ tư liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được đẩy mạnh. HĐND, UBND thành phố đã ban hành 249 văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục phân cấp, ủy quyền và kiện toàn tổ chức bộ máy tại 126 xã, phường. Thành phố phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.609 thủ tục hành chính, ước tiết kiệm 573,9 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 943/995 thủ tục đủ điều kiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, chủ yếu dựa vào các động lực truyền thống như dịch vụ, xây dựng và đầu tư; các động lực mới từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao nhưng khối lượng xây lắp, nghiệm thu thực tế chưa tương xứng.

Tập trung các động lực mới, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2026, Hà Nội xác định quan điểm điều hành năm 2027 là kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển nhanh và bền vững; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và thu hút FDI. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII chiều 26-11. Ảnh: Thành Thái

Thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2027 tăng 11,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt trên 915,9 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870 nghìn tỷ đồng; xuất khẩu tăng 12%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 5%; tỷ trọng kinh tế số đạt 25% GRDP; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 23% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ điều hành tăng trưởng GRDP theo kịch bản từng tháng, quý và từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng, xây dựng phương án dự phòng, không dồn áp lực tăng trưởng vào cuối năm. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện; đồng thời kiểm soát CPI dưới 5%, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2027, thành phố ưu tiên các dự án đường sắt đô thị; công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm; các nhiệm vụ xử lý điểm nghẽn và hạ tầng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Thành phố không bố trí vốn dàn trải, vượt khả năng triển khai thực tế, phấn đấu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công do Chính phủ giao trước ngày 31-10-2027.

Một nhiệm vụ trọng tâm là gắn đầu tư công với khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong và ngoài ngân sách chậm nhất trong quý II-2027. Đối với các dự án chậm triển khai, kết quả xử lý phải được đánh giá bằng việc dự án được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hoặc nguồn lực được thu hồi để bố trí sử dụng hiệu quả; kiên quyết không dừng lại ở việc hoàn thành rà soát, đề xuất phương án.

Về phát triển hạ tầng, Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai, quốc lộ 6, các tuyến giao thông liên vùng và 7 cầu qua sông Hồng; tập trung thi công đường sắt đô thị tuyến số 5, tuyến số 2 và chuẩn bị đầu tư các tuyến tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII chiều 26-11. Ảnh: Thành Thái

Thành phố phấn đấu hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng lên 23%, chuyển đổi 100% xe buýt đầu tư mới sang sử dụng điện và năng lượng sạch. Đồng thời, nâng tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị lên 53,5%, bảo đảm 100% dân số được cấp nước sạch tập trung.

Cùng với đó, Hà Nội chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và dịch vụ tài chính; tổ chức tối thiểu 15 chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GRDP; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường y tế số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, thành phố đề xuất cập nhật, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 dự kiến nâng lên 4.752,1 nghìn tỷ đồng; nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 100%, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại lên 60%; phấn đấu đến năm 2030 đón 13-15 triệu lượt khách quốc tế.

Đặc biệt, mục tiêu hoàn thành đường sắt đô thị đến năm 2030 được đề xuất nâng từ khoảng 100km lên khoảng 342km; đồng thời cập nhật quy mô mạng lưới đường sắt đô thị và bổ sung nhiệm vụ phát triển đường sắt quốc gia khẩn cấp.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, các sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu cụ thể hóa kế hoạch thành chương trình hành động trong tháng 12-2026, lượng hóa nhiệm vụ theo từng dự án, sản phẩm, tiến độ và kinh phí; phân công rõ đầu mối, trách nhiệm người đứng đầu. UBND thành phố sẽ tổ chức rà soát hằng quý, kịp thời điều chỉnh giải pháp đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, đồng thời tăng cường giám sát, phản biện và phát huy sự tham gia của nhân dân, doanh nghiệp.