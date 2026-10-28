Hà Nội phấn đấu đi đầu về kiểm soát ô nhiễm không khí

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 26/10/2026 về triển khai công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội hướng tới nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí, phục hồi các khu vực ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng của đô thị trước biến đổi khí hậu.

Trong đó, Hà Nội tập trung đầu tư hạ tầng thoát nước, chống ngập, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; đồng thời phát triển mạng lưới quan trắc, dữ liệu, dự báo và cảnh báo môi trường. Công tác quản lý được định hướng chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát các nguồn thải lớn và ứng dụng dữ liệu trong quản trị môi trường.

Trong lĩnh vực sản xuất, thành phố định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghiệp tái chế và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi thành phố quản lý, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi xanh: 100% doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước áp dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; 100% doanh nghiệp này có kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính; phấn đấu tối thiểu 70% doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần/vốn chi phối có kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, Hà Nội định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề xanh; tăng cường quản lý rừng, khu bảo tồn, sông hồ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất, nước, khoáng sản.

Để huy động nguồn lực, thành phố nghiên cứu các công cụ tài chính xanh, trái phiếu xanh đô thị và tín dụng xanh, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng môi trường, giao thông xanh, năng lượng sạch và các dự án giảm phát thải.

Cùng với các giải pháp về hạ tầng và công nghệ, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành vi và xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững. Các mô hình “Cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp”, “Trường học xanh - sạch - đẹp”, “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp” và “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp” được nghiên cứu áp dụng, nhân rộng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên; hệ thống quản trị môi trường hiện đại, dữ liệu thống nhất, liên thông; đô thị có khả năng chống chịu cao với biến đổi khí hậu; kinh tế xanh, tuần hoàn, các-bon thấp trở thành phương thức phát triển quan trọng; đóng góp tích cực vào mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050.