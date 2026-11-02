Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo được đánh giá theo kết quả công việc

Cán bộ UBND xã Phúc Thịnh tư vấn, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 2-11-2026 về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 1-10-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Thành phố đặt mục tiêu 100% sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố. Kế hoạch của mỗi cơ quan, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực.

Đến năm 2030, 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, thẩm quyền; có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh.

Đến năm 2030, 100% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố được đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, năng lực phối hợp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống đánh giá hiện có.

Thành phố yêu cầu mỗi nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về kết quả; cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, cung cấp thông tin, ý kiến đúng thời hạn.

Nhiệm vụ nào có nhiều nội dung hoặc nhiều cơ quan liên quan thì cơ quan chủ trì xác định đầu mối tổng hợp và phân định rõ phần việc của từng cơ quan phối hợp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực; không sao chép nguyên văn chương trình, kế hoạch của cấp trên...

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện quy định, quy trình thực thi công vụ.

Đối với quy định, quy trình thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và UBND thành phố, các sở, ngành chuyên môn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quy trình công tác thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phát hiện các điểm nghẽn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp; đánh giá quy trình giải quyết các đề xuất, kiến nghị ở cơ sở; rà soát, đánh giá khả năng đơn giản hóa thủ tục đối với các công việc nhỏ, cấp thiết.

Cùng với đó, các sở, ngành chuyên môn đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành mới thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tham mưu ban hành quy định rõ ràng về thời hạn và trách nhiệm xử lý đề xuất, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân; cụ thể hóa quy trình rút gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các nội dung đề xuất nhỏ, cấp thiết tại cơ sở.

Đối với quy định, quy trình nội bộ, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã chủ động rà soát toàn bộ quy trình làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, phân công nhiệm vụ nội bộ; rà soát việc quy định thời hạn, trách nhiệm xử lý công việc của từng bộ phận, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Thành phố chủ động ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc nội bộ nhằm bảo đảm tính minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm...

Thứ ba, bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện phân cấp, ủy quyền. Thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp việc phân cấp, ủy quyền trên ba lĩnh vực: Nguồn thu, nhiệm vụ chi trong phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước; giải quyết thủ tục hành chính.

Mỗi nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền phải xác định rõ phạm vi quyết định, nguồn lực, dữ liệu, công cụ, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm giải trình, cơ chế kiểm tra, giám sát; trách nhiệm hướng dẫn, trả lời đối với nội dung vượt thẩm quyền của cấp xã.

Nội dung rà soát gắn nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền với khối lượng công việc, vị trí việc làm, nhân lực chuyên môn, kinh phí, trang thiết bị và khả năng khai thác dữ liệu; phân biệt nội dung địa phương chủ động giải quyết với nội dung đề nghị thành phố hỗ trợ, quyết định; ưu tiên xử lý các điều kiện còn thiếu ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, thành phố xác định nhiệm vụ đột phá, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn; tập trung chỉ đạo xử lý điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài chính - tài sản công, quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng, chuyển đổi số, an sinh xã hội và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; theo dõi, tổng hợp kết quả hằng quý.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, gắn với bộ tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ và OKR/KPI đang triển khai.

Trong đó, thành phố gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đổi mới với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ; liên thông dữ liệu với hồ sơ năng lực số trong công tác cán bộ; phát hiện, khen thưởng, tôn vinh cán bộ, tập thể có sáng kiến, sản phẩm thực chất, không chạy theo số lượng; thu hút, trọng dụng nhân tài, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ.

Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp. Các cơ quan chủ trì chủ động lấy ý kiến, tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc, báo cáo UBND thành phố khi vượt thẩm quyền; phối hợp triển khai OKR/KPI, Dashboard, quản trị theo dữ liệu trong hệ thống chính quyền thành phố; kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu đề xuất, sáng kiến và Dashboard dùng chung; công khai, phản hồi kết quả xử lý đề xuất, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở dữ liệu dùng chung; bảo mật thông tin người đề xuất, phản ánh theo quy định.