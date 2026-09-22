Hà Nội phân cấp mạnh nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, giao thông

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 128/2026/QĐ-UBND ngày 21/9/2026, quy định việc phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, các nội dung được phân cấp gồm cấp phép thi công công trình trên đường bộ; cấp phép thi công đấu nối các tuyến đường. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, quy định về phân cấp gồm 3 Chương, 17 Điều, áp dụng đối với các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Việc phân cấp được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Hà Nội phân cấp triệt để các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, UBND cấp xã.

Việc phân cấp nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, xuyên suốt của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và gắn trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định cũng yêu cầu việc phân cấp không làm gián đoạn công việc, không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Cơ quan được phân cấp phải được bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện, trách nhiệm giải trình, thanh tra, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, trước pháp luật về kết quả thực hiện.

Quyết định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, trong đó có thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) do UBND thành phố quyết định đầu tư.

Thẩm quyền về giám định xây dựng, giải quyết sự cố và giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng cũng được phân cấp. Cùng với đó là tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình; xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng; xử lý công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế.

Trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quyết định quy định việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn.

Đáng chú ý, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng và quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở cũng nằm trong nhóm nội dung được phân cấp.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, các nội dung được phân cấp gồm cấp phép thi công công trình trên đường bộ; cấp phép thi công đấu nối các tuyến đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường.

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, quyết định quy định trách nhiệm bảo vệ hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa.

Hà Nội cũng phân cấp trách nhiệm quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt.

Ngoài ra, quyết định quy định việc quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, khí thải xe mô tô, xe gắn máy và hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Quy định cũng nêu rõ, những nội dung đã được pháp luật quy định trực tiếp, đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thì thực hiện theo quy định của pháp luật; Quy định của thành phố chỉ quy định những nội dung được phân cấp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát thủ tục hành chính, quy trình nội bộ; hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và các nội dung cần thiết khác, bảo đảm liên tục, thống nhất, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động quản lý nhà nước.