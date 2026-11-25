Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: TTXVN

Sáng 25/11, tại trụ sở phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri 10 phường sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, với nhiều quyết sách nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng diện trợ cấp đối với người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, không có thu nhập ổn định, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các kiến nghị cũng tập trung vào giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hoàn thiện chính sách đối với cán bộ Đoàn ở cơ sở; cơ chế khai thác tài sản công phục vụ hoạt động sáng tạo và tăng cường giám sát thực thi pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: TTXVN

Tiếp thu các kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ đánh giá việc thực hiện chính sách trợ cấp tại đô thị, xem xét chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách khi đề xuất lộ trình mở rộng đối tượng, giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp.

Thành phố và Thành đoàn cần xem xét chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, nhất là bí thư chi đoàn tổ dân phố. Thành phố hướng dẫn các phường khai thác tài sản công đúng mục đích, công khai hoạt động hợp tác và bảo vệ quyền của người sáng tạo.

Các bộ và thành phố cần tăng cường kết nối, tái sử dụng dữ liệu đã xác thực, bảo vệ thông tin cá nhân. Cơ quan giải quyết thủ tục không được yêu cầu người dân đổi giấy tờ còn hiệu lực chỉ vì sắp xếp bộ máy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với một số dự án, Hà Nội cần sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin về phương án và tiến độ cho các hộ có đất dự kiến thu hồi để người dân chủ động thu xếp cuộc sống. Việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phải tính đến lợi ích của cả vùng và cả nước.

PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sự phát triển của Hà Nội phải mở thêm cơ hội cho các địa phương trong vùng. Thành phố cần tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận trong phát triển hạ tầng giao thông, xác định các điểm kết nối, hình thành các trung tâm sản xuất, dịch vụ.

Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh quốc gia bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm và người lao động có tay nghề được trả công xứng đáng.

Phát triển Thủ đô phải gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân và gìn giữ bản sắc Hà Nội. Quy hoạch các khu dân cư mới phải dành quỹ đất cho trường học, trạm y tế, sân chơi; bảo đảm người dân ngoại thành được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu có chất lượng.

Thành phố cần lắng nghe ý kiến người dân khi chỉnh trang các khu phố cũ; minh bạch tiêu chí xét chọn nhà ở xã hội, quan tâm khả năng chi trả và điều kiện tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện; tổ chức đồng bộ việc thu gom, xử lý nước thải dọc các dòng sông.

Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Nhandan.vn

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyền chủ động của Hà Nội càng lớn thì trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý đất đai và ngân sách càng cao.

Thành phố cần tập trung nguồn vốn hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để đưa công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước Hội đồng nhân dân và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản phải làm rõ tiến độ, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và thời điểm hoàn thành công trình.

Người dân có quyền được biết dự án nào tiếp tục triển khai, dự án nào cần điều chỉnh và cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm trả lời. Đối với trụ sở dôi dư sau sắp xếp, thành phố cần công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu về trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thiết chế văn hóa tại các địa bàn còn thiếu.

Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố phải bảo đảm thẩm quyền, nhân lực và kinh phí để cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, thăm hỏi những người bị thương trong vụ nổ tại phường Đống Đa sáng 24/11; đề nghị thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao trách nhiệm, chủ động phòng ngừa cháy nổ.