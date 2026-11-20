Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp bà Cecilia Diane Noland-Heil

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Phái đoàn do bà Cecilia Diane Noland-Heil, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ làm trưởng đoàn; cùng các thành viên phái đoàn và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Thượng tọa Thích Đức Thiện giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của GHPGVN; Giáo hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN. Phật giáo Việt Nam kế thừa truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc với đường hướng đem giáo lý từ bi, trí tuệ đến với tất cả mọi người.

Buổi tiếp phái đoàn tại chùa Quán Sứ

Tại buổi làm việc, phái đoàn nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện đã giải đáp cụ thể từng vấn đề: về Dự thảo sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2027), nhấn mạnh việc bổ sung quy định hoạt động tôn giáo trên không gian mạng là hết sức cần thiết trong thời đại số, vừa tạo hành lang thuận lợi cho công tác hoằng pháp tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, vừa bảo vệ tính chuẩn xác của giáo lý và truyền thống của Phật giáo.

Khẳng định quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và sự bình đẳng, Thượng tọa nêu rõ mọi tôn giáo, tín ngưỡng hợp pháp cũng như việc phổ biến kinh sách đều bình đẳng trước pháp luật.

Thượng tọa cũng thông tin việc tấn phong giáo phẩm được Giáo hội thực hiện nghiêm túc theo Giới luật Phật chế và quy chế của GHPGVN dành cho các Tăng Ni thành viên, trên tinh thần cởi mở và hòa hợp.

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Quán Sứ

Đại diện phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đức Thiện đã dành thời gian đón tiếp và giải đáp các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật và thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.