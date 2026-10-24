Hà Nội: Phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong nhà cháy

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 24/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 13 khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn, tiếp cận vào trong ngôi nhà bị cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45m² mỗi sàn, quy mô 5 tầng. Lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan ra toàn bộ tầng 1 và các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người mắc kẹt tại các tầng phía trên.

Cảnh sát PCCC và CNCH cõng người bị nạn ra ngoài an toàn.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn, tiếp cận đám cháy qua cửa chính, khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan và thoát khói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sơ cứu người bị nạn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Với sự khẩn trương của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng tại chỗ, chỉ ít phút sau đám cháy được dập tắt, không để cháy lan lên các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, hướng dẫn và hỗ trợ 5 người thoát ra ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.