Hà Nội oi bức những ngày cuối tháng 9, nhiệt độ lên 36,8 độ C

Theo cơ quan khí tượng, ngày 29/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao như: Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6 độ C, Láng (Hà Nội) 36,8 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3 độ C và Vinh (Nghệ An) 36,1 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Người dân mặc kín người khi di chuyển trên đường.

Ghi nhận của PV trong ngày 29/9 tại Hà Nội, thời tiết buổi trưa oi bức, nhiệt độ khoảng 35 độ C. Trên nhiều tuyến đường, người dân phải sử dụng áo chống nắng, trùm kín người khi di chuyển dưới trời nắng.

Theo dự báo, trong ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đến ngày 1/10, nắng nóng tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ kết thúc.