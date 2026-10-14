Hà Nội: Ô tô con lọt hào cáp ngầm trên đường Phạm Hùng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 29C.222.xx lưu thông trên đường Phạm Hùng thì bất ngờ lao qua hàng rào cảnh báo, rơi xuống hào cáp ngầm điện lực đang thi công.

Ô tô con nằm lọt thỏm trong hào cáp điện trên đường Phạm Hùng.

Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lọt thỏm trong hào cáp sâu khoảng 1,5m, bên dưới có đường ống chứa dây cáp điện. Sau sự việc, người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, chủ đầu tư dự án cùng nhà thầu phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cẩu chiếc ô tô ra khỏi hào cáp, đồng thời xử lý hiện trường.

Theo thông tin về dự án, từ cuối tháng 7/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép thi công hạng mục hạ ngầm cáp 110kV trên đường Phạm Hùng, đoạn từ nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đến nút giao hầm chui Trung Hòa. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội.

Lực lượng chức năng cẩu chiếc xe khỏi hào cáp điện lực trên đường Phạm Hùng.

Theo giấy phép, đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức, phân luồng giao thông trong quá trình thi công hào cáp dọc đường Phạm Hùng. Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu theo từng đoạn dài từ 20 - 30 m, với phạm vi thi công được khoanh vùng bằng rào di động, chiều rộng 4 m.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức phân luồng cục bộ, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực thi công trên phần đường còn lại. Sau khi hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị thi công mới được tháo rào để chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo.