Hà Nội: Nút thắt được tháo gỡ, tuyến đường hơn 420 tỷ đồng sắp về đích

Nút thắt giải phóng mặt bằng được cởi bỏ

Dự án đường Liên khu vực 8 là một trong những công trình giao thông có ý nghĩa kết nối xã An Khánh với các địa bàn lân cận, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Tây Hà Nội, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện kết nối các khu dân cư, khu đô thị với hệ thống giao thông khu vực.

Theo tìm hiểu của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, dự án đường Liên khu vực 8 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30-10-2019. Ngày 10-3-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 230/QĐ-KH&ĐT.

Dự án đường Liên khu vực 8 trên địa bàn xã An Khánh chỉ còn khoảng 100m nữa là hoàn thành toàn tuyến. Ảnh: HL

Ngày 24-8-2020, UBND huyện Hoài Đức (cũ) phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án với chiều dài tuyến đường khoảng 2,4km, tiêu chuẩn liên khu vực, tốc độ thiết kế 80km/giờ; mặt đường rộng 50m với hệ thống biển báo, thoát nước, chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cây xanh. Điểm đầu nối với Đại lộ Thăng Long, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 423.

Tổng vốn đầu tư của dự án đường Liên khu vực 8 là 421,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố bố trí 50% tổng đầu tư, huyện Hoài Đức (cũ) 50% vốn trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất; thời gian thi công là 450 ngày kể từ ngày khởi công. Dự án được khởi công tháng 11-2020 với yêu cầu hoàn thành trong quý 2-2022, tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến.

Ngày 17-3-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; theo đó ngày hoàn thành dự kiến là ngày 31-12-2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh cho biết, trong quá trình triển khai, dự án từng gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn nối với Tỉnh lộ 423 do vướng một số ngôi mộ và nhà dân, khiến một số đoạn tuyến chưa thể thi công đồng bộ.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển giao từ huyện Hoài Đức (cũ) cho xã An Khanh làm đại diện. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng đã tập trung rà soát, vận động, tuyên truyền, đồng thời phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân; bố trí tái định cư. Khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, mặt bằng được bàn giao, dự án đã có điều kiện triển khai trở lại.

Nỗ lực, tập trung thi công để sớm về đích

Theo ông Nguyễn Đắc Tuấn, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã xong 100%, các đơn vị đang tiến hành thi công các hạng mục còn lại.

Hiện dự án đã thi công hệ thống thoát nước đạt 96% khối lượng (chờ đấu nối kỹ thuật với các dự án xung quanh); lắp đặt hào kỹ thuật đạt 96% khối lượng (chờ đấu nối kỹ thuật với các dự án xung quanh); thi công cấp phối đá dăm hai lớp đạt 96% khối lượng; thảm bê tông nhựa lớp dưới đạt 96% khối lượng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác hoàn thành đạt 90% khối lượng; triển khai thi công hoàn thành đồng bộ các hạng mục của dự án đạt 2,3/2,4km toàn tuyến.

Cụ thể, dự kiến tháng 10-2026 sẽ thi công hệ thống thoát nước và hào kỹ thuật; tháng 11-2026 thi công kết cấu nền đường và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Mặc dù trời có mưa xong máy móc, nhân lực của nhà thầu vẫn được huy động để thực hiện các phần việc còn lại. Ảnh: HL

Ghi nhận của phóng viên ngày 23-9, mặc dù trời có mưa xong máy móc, nhân lực của nhà thầu vẫn được huy động để thực hiện các phần việc còn lại. Việc thi công đang được tổ chức theo hướng tập trung, tranh thủ thời gian và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Từ thực tế triển khai, việc bảo đảm mặt bằng thi công liên tục được xem là điều kiện quan trọng để nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, tránh tình trạng phải chia nhỏ các hạng mục hoặc thi công cầm chừng. Do đó, cùng với việc tổ chức thi công, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp xử lý những phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng gắn với tiến độ xây dựng. Đây cũng là cơ sở để dự án duy trì nhịp thi công trong những tháng cuối năm.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối tháng 12-2026. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị thi công cần tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.

Việc dự án được tái khởi động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xã An Khánh và khu vực phía Tây Hà Nội đang đô thị hóa nhanh, kéo theo nhu cầu về hạ tầng giao thông ngày càng lớn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực dân cư, giảm áp lực cho một số tuyến đường hiện hữu và tạo thêm không gian giao thông thuận lợi cho người dân.