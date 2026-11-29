Sau hơn một năm thi công, dự án nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đang dần hình thành diện mạo với hệ thống cầu nhánh dạng tua-bin và hầm chui xuyên dưới đại lộ. Tuy nhiên, phía sau những hạng mục đang được triển khai là bài toán mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật chưa được giải quyết triệt để.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2022-2026, chính thức khởi công vào tháng 4/2025 sau khi hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều hạng mục cầu, hầm chui và đường dẫn đang được triển khai đồng thời. Hình hài của các nhánh cầu vượt và hệ thống hầm chui đã dần lộ diện. Dù vậy, khối lượng thi công toàn dự án hiện mới đạt khoảng 38%.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Theo thông tin về dự án, diện tích mặt bằng đã giải phóng đạt 99,8%, song vẫn còn 3 hộ gia đình tại phường Tây Mỗ chưa bàn giao đất, với tổng diện tích 342,9 m2.

Phần diện tích còn vướng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công một số hạng mục quan trọng, trong đó có các trụ cầu thuộc nhánh 4 - một trong bốn nhánh cầu dạng tua-bin vượt Đại lộ Thăng Long. Ngoài ra, đoạn mở rộng tuyến đường vuốt nối từ Vành đai 3,5 ra đường gom trái Đại lộ Thăng Long cũng chưa thể triển khai.

Nguyên nhân các hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng được xác định là do chưa thống nhất với mức giá bồi thường. Các hộ cho rằng mức giá đưa ra thấp hơn giá mua đất trước đây từ chủ đầu tư Khu đô thị Geleximco.

Đáng chú ý, 2 trong số 3 hộ có diện tích đất còn lại sau thu hồi vượt mức tối thiểu được phép tách thửa nên không thuộc diện được hưởng chính sách tái định cư. Trong khi đó, khu vực này được quy hoạch là đất biệt thự theo quy hoạch tỷ lệ 1/500, với mật độ xây dựng 75%.

Trước những vướng mắc trên, UBND phường Tây Mỗ đã báo cáo UBND TP Hà Nội xin chủ trương tháo gỡ nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai các hạng mục còn lại.

Không chỉ vướng mặt bằng, việc di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đang tạo thêm áp lực cho tiến độ công trình. Cụ thể, hệ thống cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao chéo trực tiếp với vị trí cọc khoan nhồi và bệ trụ 4P5, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công.

Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, tập trung vào hệ thống hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Điểm nhấn của dự án là tuyến hầm chui kết nối hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32, cho phép phương tiện lưu thông ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, qua đó xóa điểm giao cắt tại nút giao.

Tuyến hầm gồm đoạn hầm kín đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long dài khoảng 150 m, hai đầu là các đoạn hầm hở và đường dẫn kết nối với những tuyến đường hiện có. Hiện các hạng mục hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được triển khai thi công.

Cùng với hầm chui, dự án còn có 4 cầu nhánh dạng tua-bin, sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng chiều dài các cầu nhánh hơn 2,3 km, mỗi cầu rộng 8,8 m, bố trí 2 làn xe.

Khi đưa vào sử dụng, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng cải thiện năng lực lưu thông, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường khu vực phía Tây Thủ đô. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm logistics dọc hành lang phía Tây. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.