Hà Nội: Nước sông Tích dâng cao, nhiều khu vực xã Kiều Phú ngập sâu

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Mưa lớn kéo dài cùng với nước sông Tích dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng tại xã Kiều Phú, Hà Nội, bị ngập.

Tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, nước phủ nhiều tuyến đường trong khu dân cư, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, kiểm soát các vị trí ngập sâu và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Sáng 17/9, tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú, nước ngập nhiều đoạn đường trong khu dân cư. Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú cho thấy nước phủ kín mặt đường tại lối vào xóm, nhiều người dân phải lội qua khu vực ngập; tại một số vị trí, người dân sử dụng thuyền để di chuyển.

Trước những đoạn đường ngập sâu, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát, đặt biển cảnh báo, không cho phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn. Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và các lực lượng tại chỗ được huy động hướng dẫn, phân luồng tại các vị trí bị ảnh hưởng.

Theo thông tin Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú cung cấp, những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết, địa bàn xã xuất hiện mưa lớn trong khi mực nước sông Tích dâng cao. Tổng lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 14/9 đến 7 giờ ngày 16/9 là 302,2mm, gây ngập úng tại một số khu vực thấp trũng, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đê bao và đường giao thông.

Tính đến 7 giờ ngày 17/9, xã Kiều Phú chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số diện tích sản xuất nông nghiệp gồm lúa, rau màu bị ngập cục bộ, khoảng 20ha.

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Diễn biến ngập tại Kiều Phú xảy ra trong bối cảnh lũ trên sông Tích tiếp tục lên cao. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lúc 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan đạt 8,57m, cao hơn báo động 3 là 0,17m. Cơ quan chuyên môn dự báo trong 12 giờ tiếp theo, lũ sông Tích tiếp tục lên và duy trì trên mức báo động 3.

Mưa lũ cũng gây áp lực đối với hệ thống đê, bờ bao tại khu vực. Theo thông tin tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sáng 17/9, tại Hà Nội có khoảng 1.400m đê, bờ bao sông Bùi thuộc các xã Xuân Mai và Kiều Phú bị tràn; lực lượng chức năng đang tổ chức gia cố, chống tràn.

Trước diễn biến mực nước tiếp tục ở mức cao, lãnh đạo xã Kiều Phú yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhất là các vị trí xung yếu trên tuyến đê.

Phòng Kinh tế xã được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án sơ tán người dân ngoài vùng tả sông Tích; rà soát, thống kê các khu vực nhà ở ngoài đê, sát bờ sông và vùng thấp trũng không bảo đảm an toàn để sẵn sàng triển khai phương án di dời.

Địa phương đồng thời kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn như xuồng máy, thuyền, áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn khi có tình huống phát sinh.

Bến Vôi là một trong những khu vực từng chịu ảnh hưởng khi lũ sông Tích dâng cao. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 của xã Kiều Phú cho biết các trận lũ lớn trên sông Tích năm 2025 từng gây ngập hệ thống đường giao thông và sân của các hộ dân tại Bến Vôi cùng nhiều khu vực khác.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền xã Kiều Phú tiếp tục yêu cầu các lực lượng không chủ quan, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Tích, kiểm soát những vị trí ngập sâu và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Hà Nội yêu cầu hai xã Trung Giã, Đa Phúc chủ động ứng phó với việc xả nước hồ Núi Cốc

Trước việc hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) vận hành xả nước qua tràn với lưu lượng dự kiến 50-150 m3/s, thành phố Hà Nội yêu cầu hai xã Trung Giã, Đa Phúc khẩn trương thông báo tới người dân, rà soát các hoạt động trên sông, ven sông và chủ động các phương án bảo đảm an toàn khu vực hạ du.

Chiều 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân hai xã Trung Giã, Đa Phúc cùng các sở, ban, ngành thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, căn cứ Thông báo số 722/TB-CTKTTL ngày 17/9/2026 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), thông báo ban đầu xác định thời điểm vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc vào 7 giờ ngày 17/9. Tràn xả lũ số 1 dự kiến mở 3 cửa, độ mở từ 32-95cm, lưu lượng xả dự kiến 50-150 m3/s.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật trong sáng 17/9 từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, thời điểm bắt đầu vận hành xả nước qua tràn được điều chỉnh sang 14 giờ cùng ngày.

Đến 7 giờ ngày 17/9, mực nước hồ Núi Cốc ở cao trình +46,41m và tiếp tục có xu hướng gia tăng. Đơn vị quản lý công trình dự kiến vận hành 3 cửa tràn số 1, với lưu lượng xả từ 50-150 m3/s nhằm chủ động điều tiết mực nước và bảo đảm an toàn công trình.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân hai xã Trung Giã, Đa Phúc thông báo ngay tới người dân, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông để chủ động phòng tránh. Trong đó, thành phố lưu ý các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc; đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình trên sông.

Các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi cũng phải được thông tin về việc xả nước để chủ động biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Yêu cầu chủ động ứng phó được đặt ra trong bối cảnh Trung Giã, Đa Phúc là những địa bàn phía Bắc thành phố có hệ thống sông, đê và các khu vực dân cư, sản xuất ven sông cần được theo dõi chặt khi mực nước trên lưu vực biến động.

Trước đó, trong đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Trung Giã và Đa Phúc cuối tháng 8/2026, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động kiểm tra các tuyến đê, công trình thủy lợi, điểm xung yếu và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý tình huống phát sinh.

Cùng với việc cảnh báo người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Trung Giã, Đa Phúc và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương phải sẵn sàng huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó và khắc phục hậu quả nếu xảy ra ảnh hưởng, thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình trong quá trình vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.

Trường hợp xuất hiện tình huống bất thường, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội theo quy định.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước một số sông trên địa bàn Hà Nội lên cao. Thành phố đã phát lệnh báo động lũ trên sông Bùi, sông Tích và triển khai các biện pháp ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Việc chủ động cảnh báo, kiểm soát các hoạt động trên sông, ven sông tại Trung Giã, Đa Phúc khi hồ Núi Cốc vận hành xả nước được yêu cầu thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản./.