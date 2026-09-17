Hà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, nhiều nhà dân ở xã Quảng Bị 'chìm trong nước'

Đã 3 ngày, nước lũ vẫn bao phủ nhiều khu vực tại xã Quảng Bị (Hà Nội) do mực nước sông Bùi dâng cao. Tại thôn Đồng Dâu, nhiều tuyến đường chìm trong nước, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại, kê cao đồ đạc và đưa trẻ em đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 17/9, tại thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị (Hà Nội), nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều tuyến đường trong khu dân cư chìm trong nước.

Những con đường vốn là lối đi quen thuộc hằng ngày nay trở thành những đoạn ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Để di chuyển qua các khu vực ngập, người dân phải sử dụng thuyền. Đây trở thành phương tiện chủ yếu để đi lại tại những đoạn đường nước ngập sâu.

Tình trạng ngập kéo dài trong 3 ngày khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Việc đi lại, vận chuyển đồ dùng, phương tiện và nhu yếu phẩm gặp nhiều trở ngại.

Nhiều ngôi nhà đã chìm trong "biển nước".

Nước ngập cao đến nửa cánh cổng nhà dân.

Có nơi nước dâng đến gần mái nhà.

Tại khu vực bị ảnh hưởng, hầu hết trẻ em đã được gia đình sơ tán đến nơi an toàn. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn ở lại để trông coi nhà cửa, tài sản và tiếp tục theo dõi tình hình ngập úng.

Nước ngập sâu, người dân đắp bao tải cát tại một số nơi để ngăn nước tràn vào, đồng thời đặt biển cảnh báo.

Tại những khu vực nước ngập sâu, người dân cũng tranh thủ vận chuyển đồ đạc bằng thuyền. Đây là cách để đưa những vật dụng cần thiết ra khỏi vùng ngập hoặc di chuyển đến vị trí cao hơn. Vừa chèo chiếc thuyền chở xe đạp, anh Tuấn cho biết, do nước ngập kéo dài, anh phải dùng thuyền vận chuyển xe đạp ra ngoài để ngày hôm sau con có phương tiện đi học.

Không chỉ đồ đạc, nhiều người dân còn phải tìm cách di chuyển vật nuôi đến những khu vực cao ráo để tránh nước lũ. Trong điều kiện đường sá ngập sâu, việc vận chuyển gia súc, gia cầm gặp không ít khó khăn.

Trong khi đó, nước lũ đã tràn vào nhiều ngôi nhà, gây ngập sâu bên trong.

Nhiều ngôi nhà tại thôn Đồng Dâu vẫn chìm sâu trong nước.