Hà Nội: Nước lũ rút chậm, nhiều cầu dân sinh vẫn 'mất hút'

Sáng 19-9, sông Đáy vẫn ngập, chia cắt xã Hưng Đạo và xã An Khánh (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 19-9, tại khu vực cầu Đại Thành, cầu Tân Phú, cầu Cù Sơn, cầu Yên Sơn và cầu 72, nước lũ vẫn ở mức cao. Hầu hết các cây cầu dân sinh đều chìm dưới mặt nước sông Đáy.

Cầu Đại Thành sáng 19-9 vẫn chìm nghỉm dưới mặt sông. Ảnh: PHÚC HẬU

Đây là những cầu dân sinh có quy mô nhỏ, chủ yếu do địa phương xây dựng để phục vụ việc đi lại của cư dân hai bên sông. Các cầu này thường có cao độ thấp, người dân thuận tiện qua lại khi nước cạn, nhưng khi nước lũ dâng cao thì... mất hút.

Tại khu vực cầu Cù Sơn, từ phía xã An Khánh, nhiều người dân đi xe máy xuống cầu để sang khu vực Cù Sơn - Tân Phú (xã Hưng Đạo) nhưng đều phải quay lại.

Cầu Cù Sơn bị ngập nên người dân không thể sang bên kia sông. Ảnh: PHÚC HẬU

Chị Đào Thị Lan, người dân ở thôn Tình Lam (xã Hưng Đạo) cho biết từ ngày 17-9 đến nay, chị và nhiều người dân tại các thôn Độ Tràng, Tình Lam, Đại Tảo… gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại.

Từ thôn Tình Lam sang Hà Đông chỉ khoảng 5-7km nhưng khi các cầu dân sinh qua sông Đáy bị ngập, người dân phải đi vòng lên trung tâm xã Hưng Đạo, qua xã Quốc Oai, lên Đại lộ Thăng Long rồi vòng sang phía Hoài Đức để về Hà Đông. Quãng đường đi dài thêm 20-25km.

Cầu Tân Phú mới vẫn dở dang nhiều năm nay, cầu dân sinh (cầu cũ) thì bị ngập khiến người dân đi lại khó khăn

Những người khác lựa chọn hướng di chuyển từ Tình Lam, Độ Tràng qua Phụng Châu - Phượng Nghĩa (phường Chương Mỹ) để ra khu vực Yên Nghĩa - Hà Đông theo cầu Mai Lĩnh (Quốc lộ 6). Tuy nhiên, hàng nghìn lượt phương tiện đổ dồn về tuyến này, gây ùn tắc kéo dài từ sáng đến trưa và tiếp diễn trong nhiều khung giờ sau đó.

Ùn tắc trên mặt đê tả sông Đáy sáng 19-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Anh Bùi Văn Phong (ở thôn Đại Tảo, xã Hưng Đạo) cho biết, tối 18-9, anh mất khoảng 2 giờ để đi từ nhà ra Viện 103 - Hà Đông.

Ùn tắc tại khu vực cầu Mai Lĩnh (Hà Nội) tối 18-9 và những ngày gần đây do nhiều cây cầu dân sinh qua sông Đáy bị ngập

Ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, cho biết, cầu Đại Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra ùn tắc ngay cả trong điều kiện đi lại bình thường. Khi nước sông Đáy dâng cao, cầu phải dừng lưu thông hoàn toàn để bảo đảm an toàn. Tình trạng cầu bị ngập kéo dài ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân ở hai bên sông.

Dự án cầu Tân Phú mới đang thi công dở dang và chậm tiến độ nhiều năm. Cầu dân sinh bên dưới vẫn "mất hút", sáng 19-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, tại khu vực cầu 72 và cầu Tân Phú, hiện nay TP Hà Nội đang triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu mới nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Theo người dân ở khu vực cầu 72 (thuộc Tỉnh lộ 72, nối khu vực Hà Đông - An Khánh với Quốc Oai), sáng 19-9, mực nước sông Đáy đã bắt đầu rút sau khoảng 2 ngày tạnh ráo. Tuy nhiên, nước rút khá chậm, chỉ được khoảng 10cm nên các cây cầu dân sinh vẫn chưa lộ lên khỏi mặt nước.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng nay, mực nước sông Đáy tại Phủ Lý vẫn ở mức 4,8m (trên báo động 3 là 0,8m) và đã giảm 15cm so với đỉnh lũ 4,95m trong ngày 18-9. Cơ quan này dự báo lũ trên sông Đáy tiếp tục xuống trong 12-24 giờ tới. Do mực nước ở hạ lưu rút chậm nên mực nước tại Hà Nội cũng xuống chậm.

Ghi nhận cho thấy, tại các đầu cầu bị ngập, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã chốt trực đầy đủ để kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện không qua cầu do nước sâu nguy hiểm.