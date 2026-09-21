Hà Nội nóng nhiều ngày trong tuần này, khi nào có thể có không khí lạnh?

Nắng rực rỡ trở lại Hà Nội sau những ngày mưa, đi cùng với đó là cảm giác nóng khá rõ rệt vào buổi trưa và chiều.

Trong phần lớn tuần này, nhiệt độ Hà Nội duy trì ở mức cao. Vậy khi nào Hà Nội mới có thể đón không khí lạnh?

Hà Nội có nhiều ngày nắng, nhiệt độ cảm nhận cao

Hôm nay, 21/9, Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 33 - 34oC, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời vào buổi chiều có thể lên đến 37 - 38oC.

Phần lớn các ngày của tuần này được dự báo có mức nhiệt độ tương tự, có thể có ngày chạm ngưỡng nắng nóng (ngưỡng 35oC).

Nhưng ngay cả khi nhiệt độ không đến mức nắng nóng mà chỉ sát mức đó thôi thì người dân vẫn có thể cảm thấy khá nóng khi ra ngoài vào trưa và chiều.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 21/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Bao giờ không khí lạnh có thể về Hà Nội?

Thời điểm này đã rất gần tiết Thu phân nên cũng dễ hiểu khi nhiều người bắt đầu mong có không khí lạnh và trời mát hơn.

Một số mô hình dự báo quốc tế hiện cho rằng đến khoảng 30/9 - 1/10, miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh nhẹ. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ Hà Nội có thể giảm khoảng 2 - 3oC, thời tiết dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, đây là dự báo khá xa và các mô hình hiện vẫn chưa thống nhất. Khả năng có không khí lạnh về Hà Nội trong khoảng thời gian như trên hay không có thể rõ ràng hơn sau vài ngày nữa, khi thời hạn dự báo được rút ngắn.

Dự báo của mô hình ECMWF của châu Âu về nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc vào ngày 1/10, khi có thể có gió mùa Đông Bắc. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Trong những ngày nắng trở lại sau mưa, việc đi lại thuận tiện hơn nhưng trời nóng giữa trưa và chiều lại khiến một số người bị mệt, đau đầu. Vì vậy, người dân nên uống nhiều nước và hạn chế vận động lâu ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày, nếu có thể.