Hà Nội nóng nhất cả nước, diễn biến đợt không khí lạnh sắp tới thế nào?

Những tỉnh thành nào ghi nhận kỷ lục nhiệt độ?

Miền Bắc đang trải qua giai đoạn giao mùa nắng nóng hiếm thấy. Trong đó, từ ngày 28/9 đến 2/10 năm nay, miền Bắc lại trải qua một đợt nắng nóng như đang giữa mùa hè với nhiệt độ ghi nhận trong lều khí tượng nhiều nơi trên 38 độ, nhiệt độ thực tế trên 40 độ, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đợt nắng nóng hiếm gặp này, 73 kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập trên cả nước, trong đó 51 kỷ lục được thiết lập tại miền Bắc với 10 kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 và 41 điểm đo ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 10.

Hà Nội ghi nhận kỷ lục về nhiệt độ trong tháng 9. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng lưu ý, trong thời gian này, trạm Láng (Hà Nội) là nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất với 38.4 độ vào ngày 30/9. Đây là mức nhiệt kỷ lục ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 9, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 9 năm 2025.

Từ đầu tháng 10 đến nay, miền Bắc chỉ đón đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ. Ngay sau đó, khoảng ngày 6/10, nhiệt độ tăng trở lại và nền nhiệt cao duy trì liên tục trong những ngày qua.

Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa dự báo về diễn biến El Nino và khả năng tác động đến thời tiết, khí hậu nước ta trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Theo bà An, El Nino đang rất mạnh, dự báo từ nay đến những tháng đầu năm 2027, hiện tượng này sẽ đạt cường độ mạnh nhất, sau đó tiếp tục kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027.

Vị chuyên gia cho biết tác động của El Nino đã thể hiện rõ khi trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Tại miền Bắc, trạm Yên Châu (Sơn La) ghi nhận 38,3 độ C ngày 3/10, vượt mức 37,5 độ C của ngày 23/10/2019. Trạm Láng ở Hà Nội lên 37,1 độ C ngày 2/10, cao hơn kỷ lục 36,4 độ C được thiết lập ngày 5/10/2023.

Tại Mai Châu (Phú Thọ), nhiệt độ ngày 1/10 lên 37,3 độ C, vượt mức 37,2 độ của ngày 11/10/2003, tại trạm Chi Nê (Phú Thọ) cũng ghi nhận 36 độ C, cao hơn kỷ lục 35,6 độ C của cùng ngày năm 2003. Tại Mường Tè (Lai Châu) đạt 38 độ C ngày 2/10, vượt mức 37,2 độ của ngày 19/10/1991. Một số địa phương ghi nhận mức tăng đáng kể so với kỷ lục cũ.

Kỷ lục nhiệt độ cũng xuất hiện ở miền Trung và miền Nam. Ngày 4/10, trạm Tuyên Hóa (Quảng Trị) nóng 37 độ C, vượt mức 36,4 độ C của ngày 12/10/2003; tại Biên Hòa (Đồng Nai) nóng 36,2 độ C ngày 1/10, cao hơn kỷ lục 35,9 độ C ngày 19/10/2025...

Trong tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Sang tháng 12 năm nay và tháng 1/2027, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mức chênh lệch dự báo 1-2 độ C.

Miền Bắc chuyển lạnh giai đoạn cuối tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng giữa tuần tới (21-22/10), một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt tình trạng oi nóng kéo dài.

Do hướng tác động này, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu là miền Trung, với khả năng xuất hiện mưa. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc ít có thay đổi đáng kể, chưa có dấu hiệu xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh gây biến động rõ rệt về nền nhiệt.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau đợt tăng cường này, các sóng không khí lạnh lệch Đông có thể tiếp tục xuất hiện, với khoảng cách giữa các đợt khoảng 3-5 ngày. Diễn biến này cần được theo dõi để đánh giá khả năng tác động đến thời tiết các khu vực, đặc biệt là nguy cơ mưa tại miền Trung.

Tuy nhiên, trước khi đón đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày "trời nắng như mùa hè", ít mưa, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, thấp nhất 21-24 độ, riêng vùng núi cao dưới 20 độ.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong những ngày tới (từ đêm 17/10 đến ngày 25/10, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 21-22/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng ngày 18-20/10 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Đức Hòa, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó.