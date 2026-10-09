Hà Nội: Nới rộng mặt đường Ô Chợ Dừa, dòng xe bớt chật chội

Từ ngày 9/10, phố Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) được điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng thu hẹp dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường, tạo thêm không gian lưu thông cho phương tiện tại khu vực thường xuyên ùn tắc.

Ghi nhận ngày 9/10, dải phân cách giữa phố Ô Chợ Dừa đã được thu hẹp, giúp mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông.

Phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều trên phố Ô Chợ Dừa cơ bản thành hình, mở rộng không gian lưu thông, giúp các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi điều chỉnh, phương tiện qua phố Ô Chợ Dừa lưu thông thuận lợi hơn, chưa ghi nhận ùn ứ hay tình trạng dừng chờ kéo dài tại thời điểm khảo sát. Kết quả bước đầu cho thấy việc mở rộng mặt đường có thể góp phần cải thiện lưu thông tại điểm nghẽn giao thông này.

Dải phân cách giữa được thu hẹp, nhường thêm diện tích cho mặt đường, mở rộng không gian lưu thông trên phố Ô Chợ Dừa.

Anh Nguyễn Thế Cường (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, khu vực này thường có mật độ phương tiện đông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc mở rộng mặt đường giúp xe cộ có thêm không gian di chuyển, hạn chế cảnh chen lấn khi qua tuyến phố.

Chị Trần Thu Hà, người tham gia giao thông trên phố Ô Chợ Dừa, cho rằng việc thu hẹp dải phân cách để mở rộng mặt đường là cần thiết khi lưu lượng phương tiện qua khu vực lớn. Chị cũng đề xuất lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi giao thông vào giờ cao điểm, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nếu phát sinh điểm ùn tắc mới.

Trên công trường, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống bó vỉa dải phân cách giữa, chuẩn bị thảm bê tông nhựa mặt đường.

Phần lòng đường mở rộng được thi công đồng bộ với mặt đường hiện hữu, bảo đảm khớp nối kỹ thuật và đáp ứng phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa nhằm đồng bộ hạ tầng, đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông khi đoạn Vành đai 1 qua Hoàng Cầu – Voi Phục được thông xe tạm. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng phương tiện và tình hình giao thông thực tế để đánh giá hiệu quả, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, góp phần hạn chế ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng khu vực.