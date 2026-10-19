Hà Nội nói rõ thông tin thay hoa sữa phố Nguyễn Du bằng sao đen

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết từ phản ánh của người dân về mùi hoa sữa quá nồng tại một số tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây dày, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nghiên cứu phương án điều chỉnh mật độ cây.

Việc xử lý phải hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm môi trường sống, sức khỏe người dân và gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã gửi văn bản tới 120 xã, phường và các đơn vị quản lý khu công nghiệp, đề nghị phối hợp khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc cắt tỉa, điều chỉnh mật độ và khả năng đánh chuyển cây hoa sữa.

Hà Nội định hướng bảo tồn cây hoa sữa khỏe mạnh, chỉ xem xét đánh chuyển hoặc thay thế trên cơ sở đánh giá tình trạng từng cây. Ảnh: Kiều Oanh.

Trước mắt, các đơn vị sẽ xác định những vị trí có ảnh hưởng rõ rệt, nhất là khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện, để cắt tỉa chọn lọc chùm hoa và cành mang hoa, qua đó giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi.

Theo ông Tuấn, việc cắt tỉa phải bảo đảm kỹ thuật, không cắt cụt ngọn, không tỉa quá mức hoặc làm ảnh hưởng đến sức sống, hình dáng và an toàn của cây.

Về lâu dài, các phường, xã phối hợp với tổ dân phố và đơn vị duy trì cây xanh khảo sát từng tuyến, từng cây; đồng thời lấy ý kiến các hộ dân chịu ảnh hưởng, ghi nhận cả ý kiến đồng thuận và không đồng thuận.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu phương án giữ nguyên, chăm sóc, điều chỉnh mật độ hoặc đánh chuyển có chọn lọc, kèm phương án trồng bổ sung cây phù hợp với đề án cây xanh đã được phê duyệt. Kết quả tổng hợp được yêu cầu gửi về Sở Xây dựng và Trung tâm trước ngày 26/10/2026.

Chưa có chủ trương thay hàng loạt hoa sữa bằng sao đen

Trước thông tin Hà Nội sẽ thay hoa sữa trên phố Nguyễn Du bằng cây sao đen, ông Trần Anh Tuấn khẳng định, cách hiểu cho rằng thành phố chủ trương thay thế hoa sữa bằng sao đen là chưa chính xác.

Theo ông Tuấn, văn bản của Trung tâm yêu cầu không đưa cây vào danh sách đề xuất đánh chuyển chỉ vì đó là hoa sữa. Việc xem xét phải căn cứ vào tình trạng thực tế của từng cây và giá trị cảnh quan.

Ông cho biết, định hướng của thành phố là bảo tồn hệ thống cây xanh hiện có, không thay thế hàng loạt hoa sữa. Những cây già cỗi, sâu mục, rỗng thân, khô chết, có nguy cơ gãy đổ hoặc tiềm ẩn nguy hiểm sẽ được đánh giá để lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Các trường hợp ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông cũng cần được xem xét trên cơ sở thực tế.

Nếu cần thay thế, cây sao đen có thể được lựa chọn tùy theo phương án và định hướng phát triển cây xanh trên từng tuyến phố. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc loại bỏ cây hoa sữa trên diện rộng.

“Những cây vẫn sinh trưởng tốt, bảo đảm an toàn và phù hợp với cảnh quan đô thị sẽ được xem xét bảo tồn”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cũng nhấn mạnh mọi hoạt động đánh chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế đều phải có phương án, hoàn tất thủ tục và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Việc lấy ý kiến người dân là cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án, không thay thế quyết định cho phép thực hiện.

Như vậy, việc khảo sát cây hoa sữa tại Hà Nội nhằm xác định những vị trí cần xử lý để giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời bảo tồn tối đa những hàng cây phù hợp với cảnh quan và bản sắc Thủ đô.