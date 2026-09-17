Hà Nội nói gì về tình trạng úng ngập ngày 17/9?

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, mưa lớn kéo dài từ ngày 14 đến 17/9 khiến nhiều khu vực Hà Nội xảy ra úng ngập. Tính đến 14h ngày 17/9, nhiều điểm đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường, song một số khu vực vẫn còn úng ngập hoặc nước đang tiếp tục rút.

Theo đó, từ ngày 14/9 đến 17/9, Hà Nội có mưa liên tục trên diện rộng. Đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất lớn, trong đó Yên Sở 600,3mm; Hai Bà Trưng 598,6mm; Vĩnh Thanh 531,2mm; Mỹ Đức 530,8mm; Cầu Giấy 473,2mm; Thanh Liệt 459,5mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4mm; Hoàn Kiếm 432,2mm và Hoàng Mai 424,1mm.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến mực nước các sông và nguồn tiêu duy trì ở mức cao, hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm chậm quá trình hạ mực nước trên hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố.

Đến 14h ngày 17/9, một số khu vực còn úng ngập hoặc nước đang tiếp tục rút gồm Đại lộ Thăng Long tại các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656; đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6; Triều Khúc, Tây Mỗ...

Để ứng phó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án ở mức cao nhất, huy động hơn 2.500 lao động cùng trên 200 phương tiện, thiết bị ứng trực, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các cửa thu, bơm hỗ trợ tại các vị trí úng ngập và phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông.

Các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa được vận hành theo diễn biến mưa và mực nước. Các đơn vị thủy lợi cũng vận hành nhiều trạm bơm để hỗ trợ hạ mực nước, tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Sau nhiều ngày mưa lớn, một số khu vực Hà Nội vẫn ngập hoặc rút nước chậm. Cơ quan quản lý cho biết nguyên nhân liên quan đến lượng mưa và mực nước nguồn tiêu ở mức cao. (Ảnh Thành Long)

Vì sao một số khu vực vẫn xảy ra úng ngập?

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, nguyên nhân trước hết là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước bổ sung vào hệ thống rất lớn. Tính đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực đã ở mức cao, trong đó Yên Sở 600,3mm, Hai Bà Trưng 598,6mm, Vĩnh Thanh 531,2mm và Mỹ Đức 530,8mm.

Cùng với lượng mưa lớn, mực nước các sông và nguồn tiêu duy trì ở mức cao, làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và khiến quá trình hạ mực nước trên hệ thống diễn ra chậm hơn. Đáng chú ý, sông Nhuệ tại cầu Hà Đông ở mức 5,28m, vượt báo động II 0,09m; sông Tích vượt báo động III từ 0,24-0,33m; sông Bùi vượt báo động III 0,45m.

Tình trạng này ảnh hưởng rõ hơn tại các khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố, nơi một số vị trí thấp, trũng thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ phải tiêu thoát trong điều kiện mực nước nguồn tiêu cao.

Tại khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh, Trung tâm xác định xảy ra úng ngập cục bộ do mưa liên tục, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn. Mực nước trong cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 duy trì ở mức cao, làm giảm dung tích điều hòa và khả năng tiêu thoát.

Bên cạnh đó, lưu lượng nước tập trung về đường Tố Hữu và hồ Đồng Bông 2 vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống hiện trạng, dẫn đến úng ngập cục bộ.

Để khắc phục, Trung tâm chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để hạ mực nước, bơm tiêu ra sông Nhuệ; đồng thời duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông các cửa thu, phối hợp phân luồng giao thông và kiểm tra, rà soát hệ thống để đề xuất giải pháp khắc phục.

So với năm 2025, tình trạng ngập có gì thay đổi?

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, trong đợt mưa này, nhiều khu vực từng là trọng điểm úng ngập năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao không ghi nhận tình trạng úng ngập.

Đối với một số khu vực năm 2025 thường ngập kéo dài khi có mưa lớn như Võ Chí Công, Ciputra, Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung..., tình trạng úng ngập trong đợt mưa này được cải thiện, nước rút nhanh hơn sau khi cường độ mưa giảm. Thời gian rút nước phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ, so với khoảng 4-10 giờ trong năm 2025.

Trung tâm đánh giá các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm phạm vi, mức độ và thời gian úng ngập so với năm 2025.

Tuy nhiên, trước những trận mưa lớn, cực đoan vượt công suất thiết kế, Hà Nội vẫn cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố.