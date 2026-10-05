Hà Nội nói gì về đề xuất xây Safari Ba Vì?

Thông tin được Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III của UBND TP Hà Nội chiều nay, khi trả lời câu hỏi liên quan đến tiến độ nghiên cứu dự án, quy mô sử dụng đất, số hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng và việc bảo đảm quyền lợi, sinh kế của người dân.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại họp báo. Ảnh: Đ. Hiệp

Theo bà Hằng, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của doanh nghiệp và công khai thông tin trên website của Sở Tài chính theo quy định. Đây mới là đề xuất của nhà đầu tư, chưa phải chủ trương chính thức của thành phố.

Sau khi công khai thông tin, Hà Nội đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư do đây là dự án nhóm A. Trong quá trình rà soát, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp đánh giá lại quy mô đầu tư trên cơ sở xem xét hiện trạng quản lý, sử dụng đất và tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến triển khai dự án.

Trên cơ sở rà soát, thành phố xác định lại quy mô đầu tư theo nguyên tắc giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, quy mô dự án được xác định khoảng 200 ha đất. Tuy nhiên, bà Hằng cho biết đây mới là con số bước đầu, còn quy mô và ranh giới chính xác phải được xác định trên cơ sở quy hoạch. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin liên quan sẽ được công khai và lấy ý kiến cộng đồng theo quy định.

Về tiến độ, đại diện Sở Tài chính cho biết, dự án hiện ở giai đoạn thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau bước này, dự án còn phải thực hiện nhiều thủ tục tiếp theo, trong đó có lập quy hoạch chi tiết để xác định vị trí, quy mô và nội dung đầu tư.

Bà Hằng cũng cho biết trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm. Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh sẵn có.

Trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội, thương mại, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực có tỷ trọng lớn và nhiều dư địa phát triển. Thành phố đã xác định các định hướng cụ thể trong Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, quan điểm xuyên suốt của thành phố là phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Vì vậy, Hà Nội yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định quy mô đầu tư phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả dự án và giảm thiểu tác động đối với người dân trong khu vực.