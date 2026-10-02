Hà Nội nơi gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa

Không khí lạnh từ nay đến cuối năm có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, khiến rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét giảm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn ở mức cao hơn thông thường.