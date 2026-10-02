Hà Nội nơi gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa
Tối 1/10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Đến dự có: Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn. Cùng dự có Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-noi-gap-go-ket-noi-cac-nen-van-hoa-420403.htm