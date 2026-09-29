Hà Nội nỗ lực tạo chuyển biến về giáo dục

Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc ôn lại truyền thống hào hùng 90 năm trường tiểu học Thăng Long.

Việc Trường tiểu học Thăng Long và Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sáp nhập thành Trường tiểu học Thăng Long đánh dấu bước chuyển mới của nhà trường trong năm học 2026-2027. Sự hội tụ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hai trường tạo thêm nguồn lực, tăng cường sức mạnh tập thể, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Một trong những nhiệm vụ đầu năm học của nhà trường là tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Cô giáo Dương Thu Hằng, Khối trưởng chuyên môn khối 2 cho biết, đây là dịp để giáo viên cùng thống nhất nội dung triển khai, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cách làm hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng giờ học và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Các thành viên cùng nghiên cứu chương trình, kế hoạch giáo dục, rà soát nội dung môn học, tiến độ, yêu cầu cần đạt và những điểm cần lưu ý trong quá trình dạy học.

Đáng chú ý, giáo viên thống nhất cách thức triển khai nội dung dạy học ở từng môn, bảo đảm sự đồng bộ giữa các lớp, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nâng cao hiệu quả tiếp thu của học sinh. Giáo viên trong khối cũng trao đổi về xây dựng nền nếp học tập, hình thành cho học sinh thói quen tự giác, chủ động và có trách nhiệm ngay từ những tuần đầu năm học.

Nhà giáo Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện dạy học và công tác chuyên môn với tinh thần chủ động, đổi mới. Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn là dịp để giáo viên cùng nhìn lại thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất những giải pháp phù hợp. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng giờ học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực cần thiết.

Tại Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội), cô giáo Hiệu trưởng Tô Thị Hải Yến thông tin: Sau khi sáp nhập với hai trường trên địa bàn, quy mô trường hiện nay hơn 5.500 học sinh. Yêu cầu đặt ra là tổ chức vận hành hiệu quả, thống nhất hoạt động chuyên môn, bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa trường chính và các điểm trường. Nhằm chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở và đánh giá năng lực toán học của học sinh.

Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Ngọc, một trong những người tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” cho rằng, kiểm tra không chỉ nhằm đánh giá năng lực người học mà còn giúp giáo viên nhìn lại, điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp từng đối tượng. Theo đó, một bài kiểm tra chất lượng cần được giáo viên chủ động thiết kế trên cơ sở hiểu rõ đặc điểm, mức độ tiếp thu và sự tiến bộ của học sinh, thay vì sao chép hoặc sử dụng thụ động các nguồn có sẵn trên Internet.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và từ thực tế các trường học trên địa bàn thành phố, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đang quyết liệt đổi mới hệ thống quản trị phát triển giáo dục; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, thực hiện kỷ cương và an toàn trường học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết, 2026-2027 cũng được xác định là năm học mà ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đột phá về giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, bên cạnh công tác dạy học, các cơ sở giáo dục tăng cường trao đổi chuyên môn, tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên đề để nâng cao chất lượng giờ dạy; đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng nền tảng học tập số Hanoi Study và kho học liệu số dùng chung từ nay đến cuối năm học.

Cùng với đó, ngành giáo dục chú trọng phát triển thể chất, thể thao học đường, hình thành lối sống lành mạnh, khuyến khích mỗi học sinh lựa chọn và thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp.

Để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường học tập, giao tiếp bằng tiếng Anh; thí điểm dạy một số chủ đề, nội dung hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh tại những trường đủ điều kiện.

Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc dạy học âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động nghệ thuật theo chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng không gian văn hóa, nghệ thuật phù hợp trong nhà trường.