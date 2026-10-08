Hà Nội nỗ lực giảm suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng cho học sinh, phụ huynh, hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng duy trì mô hình can thiệp phòng chống thừa cân, béo phì tại 3 trường tiểu học Nguyễn Du, Lê Lợi, La Thành với 9 cuộc đánh giá môi trường can thiệp.

Cân, đo đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi cho trẻ dưới 5 tuổi/ ảnh soyte.hanoi.gov.vn

Tổ chức điều tra đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi tại 126 xã, phường. Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 trên địa bàn thành phố có trên 99% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A kết hợp với cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi đạt 6,2% (kế hoạch ≤ 6,3%), thể thấp còi là 9,4% (kế hoạch ≤ 9,5%), thể gầy còm và thừa cân, béo phì đều đạt dưới 3% (kế hoạch < 3%).

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động can thiệp để giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách về dinh dưỡng tại xã, phường về ăn bổ sung hợp lý cho trẻ 6-23 tháng tuổi, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ … Truyền thông tại cộng đồng, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp về dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời, dinh dưỡng cho trẻ từ 2-5 tuổi; tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2. Đơn vị cũng sẽ đánh giá về hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì tại 03 trường học.

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